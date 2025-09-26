Butikssäljare, Butiksbiträde Lidingö
2025-09-26
Vi söker en driven och serviceinriktad butikssäljare.
Älskar du mötet med kunder och att arbeta i högt tempo? Då kan du vara den vi letar efter.
Vi söker dig som är positiv, ordningsam och handlingskraftig. Du trivs i team men har också förmågan att ta eget ansvar och driva försäljning framåt. När det behövs är du beredd att lägga i en extra växel för att vi tillsammans ska nå våra mål.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Kassaarbete och kundservice
Paketutlämning
Försäljning av bl.a. Triss och övriga spel
Butikens dagliga skötsel och städning
Arbetstiderna varierar och du bör vara flexibel med både tidiga morgnar och sena kvällar.Om företaget
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där vi dagligen möter många människor. Hos oss arbetar vi med tjänster från bland annat ATG, Svenska Spel, Bring, DHL, Postnord, Schenker, UPS och SL.Om tjänsten
Vikariat på ca 23 timmar/vecka
Tillträde: Omgående
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till jobba@torsvikstobak.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: jobba@torsvikstobak.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torsviks Tobak & Spel
, https://torsvikstobak.se
Torsvikssvängen 6 (visa karta
)
181 34 LIDINGÖ Jobbnummer
9529556