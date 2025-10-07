Butikssäljare 75%
2025-10-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Visa alla jobb hos Drömläge AB i Gävle
Butikssäljare till Natt & Co i Gävle - 75 %
Vill du vara med och hjälpa människor att sova bättre och därigenom också må bättre?
Vi på Natt & Co söker nu en driven butikssäljare på 75 % till vår nya butik i Gävle. Vi letar efter dig som älskar mötet med människor, gillar att skapa relationer och vill bidra till att våra kunder hittar rätt säng, och rätt känsla, för just dem.
Om rollen
Som butikssäljare hos oss är du en viktig del av kundens upplevelse. Du guidar, lyssnar och inspirerar, alltid med målet att göra valet enkelt, tryggt och roligt. Du kommer att få lära dig allt om sängar och sömn. På plats finns redan en erfaren butiksansvarig som stöttar och guidar dig i den resan.
Tjänsten omfattar 75 %, med arbete på både vardagar och helger.
Vem vi tror att du är
Du har erfarenhet av försäljning inom retail, gärna av lite mer komplexa köp där rådgivning, god lyssningsförmåga och långsiktiga relationer gör skillnad. Kanske har du tidigare sålt möbler, inredning eller andra produkter där kundens behov och upplevelse står i centrum.
Du är nyfiken, social och trivs i ett högt tempo. Framför allt gillar du att bidra både till teamet och till kundens bästa.
Erfarenhet av sängförsäljning är meriterande, men inget krav. Det viktiga är att du har rätt inställning, vilja att lära och ett hjärta för försäljning.
Om oss på Natt & Co
Vi på Natt & Co är mer än en sängbutik. Vi är vägvisare till bättre sömn och en bra morgondag. Med engagemang, expertis och optimism hjälper vi människor att hitta rätt säng och rätt känsla, för vi vet att en god natts sömn lägger grunden för ett bättre liv.
Vi vill också vara något annat än de traditionella, lite trötta sängkedjorna. Hos oss möter kunderna ett piggare, mer inspirerande varumärke. En plats där det är roligt att prata sömn och enkelt att göra rätt val. Vår energi, nyfikenhet och värme skiljer oss från mängden och gör Natt & Co till ett varumärke man både vill jobba hos och handla av.
Vi erbjuder
En arbetsplats där idéer och initiativ välkomnas - oavsett om du är ny eller erfaren
Stöttning och utbildning i både sortiment och säljteknik
Ett engagerat team och en varm, familjär kultur
Möjlighet att växa inom ett varumärke på uppgång
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag!
Skicka CV och personligt brev till thomas.sandberg@natt.se
Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge!
Om du har några frågor kontakta:
Thomas Sandberg, butiksägare
Telefonnummer: 070 - 69 89 440 Mail: Thomas@natt.se
Amanda Ulvefjord, butiksansvarig
Telefonnummer: 072 - 70 10 977 Mail: Amanda.ulvefjord@natt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: amanda.ulvefjord@natt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drömläge AB
(org.nr 556726-0871)
Geodetgatan 8 (visa karta
)
802 93 GÄVLE Arbetsplats
Natt & Co Kontakt
Butiksansvarig
Amanda Ulvefjord amanda.ulvefjord@natt.se 0727010977 Jobbnummer
9545326