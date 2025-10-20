Butikssäljare 70 % till Halmstad
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Att besöka en av Telenors butiker ska vara en upplevelse i världsklass! Våra kunder bemöts därför av personal med god kunskap om våra produkter och tjänster. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för varje kund och göra det komplicerade enkelt i alla lägen. Så letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna mellan människor? Då är du välkommen till oss på Telenor!
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
Driv och engagemang är något vi värderar högt, och vi ser det som en grund för att skapa resultat och långsiktig framgång. Vi söker dig som har disciplin i ditt arbete - du tar ansvar och ser till att dina uppgifter blir gjorda på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tar initiativ för att skapa de bästa förutsättningarna - både för kunden, teamet och dig själv.
För att söka denna tjänst behöver du ha fyllt 18 år och behärska svenska i både tal och skrift. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundkontakt, exempelvis inom kundservice eller försäljning, antingen över telefon eller i butik. Har du dessutom grundläggande kunskaper i säljteknik ser vi det som ett stort plus.
Så kommer du göra sillnad hos oss
Ge kundservice i världsklass och skapa mervärde i varje möte
Aktivt arbeta med rådgivning och försäljning av våra produkter och tjänster
Identifiera kundens behov och se möjligheter till att erbjuda skräddarsydda lösningar
Bidra till kampanjer och aktiviteter i butik
Hålla butiken i toppskick och arbeta strukturerat för att nå gemensamma mål
Våra löften till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu. Som tillsvidareanställd får du dessutom två give-me-a-break-days per år som ger dig en extra paus med möjlighet till återhämtning och välmående.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. I butikerna fokuserar vi på att coacha, utveckla och ge dig rätt verktyg för att trivas och växa. Telenor erbjuder både fysiska och digitala utbildningar anpassade för just din utvecklingsresa. Genom Växa, vår utbildningsplattform, och andra lärandeinitiativ får du därmed möjligheten att utvecklas och forma din egen karriär. Majoriteten av våra tjänster tillsätts internt så när du vill vidare väntar möjligheterna här.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Bra att känna till
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du få göra tre tester som fokuserar på din personlighet och färdigheter. Enligt Telenors policy genomför vi även bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige AB
(org.nr 556421-0309), https://www.telenor.se/jobb Arbetsplats
Telenor Sweden Kontakt
Rekrytering adminkonto rekrytering@telenor.se Jobbnummer
9565217