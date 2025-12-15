Butikssäljare
2025-12-15
Rasta Arboga är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Arboga har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik.
Vi kan erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena stunden jobbar du med merförsäljning i kassan, för att snabbt skifta till att servera mat, fylla på med varor eller så ser du till att stationen är ren och fräsch. För oss är alla uppgifter lika viktiga, och vi hjälps åt att genomföra dem med högsta kvalitet. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder genom service i världsklass.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som Säljare innebär primärt kassatjänst vilket innefattar servering av fastfood och försäljning av vårat breda sortiment utav varor.
Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en bensin/servicestation såsom städning, uppfyllning i butik m.m.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Serviceinriktad inställning - Förmåga att ge kunder ett trevligt bemötande och bra service.
Flexibilitet & stresstålighet - Kunna hantera snabba situationer och variera mellan arbetsuppgifter.
Erfarenhet av försäljning - Merförsäljning och hantering av kampanjer och erbjudanden.
Ansvarstagande & självständig - Kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Arbetstid och FörmånerAnställningsform: Extra vid behov Arbetstid: Varierande timmar helger. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
Ansökningsprocess
Sök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. För frågor eller mer information om rollen, kontakta
