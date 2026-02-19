Butiksplock
2026-02-19
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
, Västervik
, Kalmar
, Vetlanda
, Växjö
Om jobbet
Retail24 söker nu personal till butiksplock. Jobbet är en deltidstjänst med möjlighet till mer jobb inom Retail24!
Vi söker dig som brinner för serviceyrket och gillar att arbeta både självgående och vara en del av ett team med högt tempo.
Att jobba som merchandiser för Retail24 kan innebära att du jobbar i flera olika butiker under samma dag. Som merchandiser besöker du butiker för att hjälpa till med varuplock på uppdrag av våra kunder. Du kommer endast plocka upp våra kunders produkter i hyllorna, inget annat.
Ditt jobb är att se till att vår kunds hylla i butiken är välfylld och fin! Du ansvarar också för att fylla upp respektive kunds exponeringar och gavlar under butiksbesök.
Vi söker dig med hög arbetsmoral är en positiv lagspelare, utåtriktad och noggrann i ditt arbete. I denna roll kommer du få arbeta under eget ansvar.
Retail24 erbjuder dig:
• Lön enligt handelskollektivavtal + milersättning.
• Utvecklingsmöjligheter hos Retail24.
• Arbeta med stora kända varumärken.
• Självständigt och flexibelt arbete.
Krav är följande:
• Svenska, flytande.
• Körkort & Bil
Du behöver i denna tjänst ha körkort samt egen bil, detta då du kan komma att besöka flera olika butiker under samma arbetsdag.
Hos Retail24 finns även möjlighet att jobba med fler uppdrag för våra kunder, b.la. har vi uppdrag inom elektronikhandeln. Har du tekniskt intresse har vi möjligheter till uppdrag inom denna kategori. Vi utvecklar gärna under intervju.
Rekrytering sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.
Detta är ett deltidsjobb.
