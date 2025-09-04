Butikspersonal till Frendo Ljungby

Motell E4:An Ljungby AB / Butikssäljarjobb / Ljungby
2025-09-04


Arbetstiderna är förlagda till flest kvällspass. Kl 15-23.15, även andra tider förekommer.
Tjänsten utgör ca 80%
Arbetet innebär butiksarbete samt arbete i hotellreception
Betjäning i kassan, plocka upp varor och städning, in och utcheckning av hotellgäster.

Då vi har ett stort antal kunder krävs det att du är stresstålig, har lätt för att samarbeta men även att jobba själv.
För att söka tjänsten krävs att du fyllt 18 år, du ska kunna flytande svenska i tal och skrift.
Tjänsten behöver tillsättas omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: elin@hotelljungby.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Motell E4:An Ljungby AB (org.nr 556417-5924)
341 32  LJUNGBY

Jobbnummer
9492981

