Butiksmedarbetare VVS heltid
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Botkyrka Visa alla butikssäljarjobb i Botkyrka
2026-07-13
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Vill du arbeta i en kundnära roll där din produktkunskap inom VVS gör verklig skillnad?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av försäljning och rådgivning inom VVS-sortimentet, med fokus på vatten, värme och ventilation. Du hjälper kunder att hitta rätt produkter och lösningar – från mindre reparationer till större installations- och renoveringsprojekt.
Du ansvarar för inkommande varor, lagerpåfyllning och varuexponering samt medverkar i upp- och ombyggnationer på avdelningen. Även prissättning, produktkommunikation och produktpresentation ingår i dina arbetsuppgifter.
I rollen som säljare är det viktigt att du är lyhörd för kundens behov, kan analysera och kartlägga dessa samt säkerställa att kunden får rätt produkter för att genomföra sitt projekt på bästa sätt. Du förväntas även bidra till att utveckla avdelningens varupresentation och aktivt föreslå förbättringar som stärker försäljningen och kundupplevelsen.
Som säljare hos oss förväntas du arbeta strukturerat, tar eget ansvar och har ett tydligt affärs- och kundfokus.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
Relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom VVS
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft
Truckkort för A1–A4 och B1–B4 är ett obligatoriskt krav för tjänsten.
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter. Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidareanställning. Heltid 38,25 timmar. Schemalagd arbetstid dag, kväll samt varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 2026-08-01 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154441-44311058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
145 53 BOTKYRKA Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10001829