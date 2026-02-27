Butiksmedarbetare med driv
2026-02-27
Vill du arbeta i en butik där kundmötet är lika viktigt som att få vardagen att fungera bakom kulisserna?
Nu söker vi en Butiksmedarbetare till en bred och varierande roll hos Elon i Ulricehamn där service, ansvar och praktiskt arbete går hand i hand.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Butiksmedarbetare möter du kunder dagligen och guidar dem till rätt produkter och lösningar utifrån deras behov. Du arbetar med rådgivning, försäljning och kassahantering samt ansvarar för beställningar och kundärenden.
Du är också delaktig i butikens dagliga drift, vilket innebär varuhantering och att bidra till en strukturerad och välfungerande butiksmiljö med hög servicenivå. Arbetet är varierande och kombinerar kundnära uppgifter med praktiska moment. Tunga lyft förekommer och vid behov kan även leverans och enklare installation hos kund ingå.
Arbetstider:
Vecka 1: Mån-fre 9.40-18.15
Vecka 2: Mån-lör 9.40-18.15 (lör 9.40-14.15 samt ledig dag i veckan)
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har erfarenhet från butik, service eller annan roll med kundkontakt. Har du arbetat med försäljning eller tekniska produkter är det meriterande, men inget krav.
Krav:
• B-körkort
• God datavana
• Grundläggande kunskaper i svenska och engelska
För att trivas i rollen är du serviceinriktad och trygg i mötet med kund. Du har lätt för att skapa förtroende och representerar verksamheten på ett professionellt sätt.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs i en bred roll där vardagen är varierande. Att ta initiativ och bidra till helheten faller sig naturligt för dig. När tempot ökar behåller du lugnet, prioriterar och samarbetar väl med dina kollegor. Du har ett öga för vad som behöver göras och hjälper till där det behövs.
Vad vi erbjuder
Hos ELON i Ulricehamn är beslutsvägarna korta, vilket innebär att idéer och förbättringsförslag snabbt kan omsättas i praktiken. För rätt person finns möjlighet att utvecklas över tid och ta ett större ansvar i verksamheten. En roll med frihet under ansvar där du får förtroende att ta egna initiativ och påverka din vardag.
Du får även möjlighet att ta del av utbildningar och produktgenomgångar, vilket ger dig fördjupad kunskap inom sortimentet och stärker dig i rollen.Om företaget
ELON är en av Sveriges ledande fackhandelskedjor inom vitvaror, hushållsprodukter och hemelektronik med ett brett och kvalitativt sortiment från kända varumärken. Som en lokal specialistbutik i Ulricehamn har ni nära kundrelationer, hög servicenivå och god produktkunskap som utmärker verksamheten i området. I butiken får du möjlighet att kombinera det personliga kundmötet med en professionell produktförsäljning som gör vardagen enklare för kunderna.Så ansöker du
Låter det intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan! Annonsen publiceras av First Personalpartner på uppdrag av ELON.
Rekryteringsprocessen hanteras av kund.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att maila dem till martina@firstpersonal.se
. Ersättning
