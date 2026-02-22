Butiksmedarbetare, golv & interiör
2026-02-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Visa alla jobb hos Hedlunds Golv i Västerås AB i Västerås
Hedlunds Golv är ett familjeföretag med stolta traditioner och lång erfarenhet inom golv, kakel och klinker. Sedan starten 1965 har vi erbjudit produkter och tjänster till både hem och företag. Vår ambition är enkel - att alltid erbjuda högsta kvalitet, stort engagemang och personlig service från start till mål. Känner du igen dig i vår ambition, är du kanske vår nästa kollega?
Din roll
Tjänsten du söker erbjuder en varieration av försäljning, administration och praktiska arbetsuppgifter i en spännande blandning. Din uppgift är att guida kunder i deras val av produkter och material. Att ge kunden en trygg kundresa från materialval till totalentreprenad i samverkan med våra egna hantverkare. Vår moderna butik innehåller parkett, trägolv, klinker och natursten från marknadsledande varumärken.
I rollen ingår att
• Säkra en högklassig kundresa från start till mål
• Hitta rätt lösning för varje kund
• Ansvara för leveranser och godsmottagande
• Samarbeta tätt med övriga kollegor
Vi söker dig som
• Kan erbjuda ett högt engagemang
• Är bra på problemlösning och att slutföra det du tar dig för.
• Trivs med att kommunicera och återkoppla till kund.
• Är självgående och flexibel
• Tycker om och har lätt för att samarbeta
• Har god fysik och trivas med praktiskt arbete.
Du behöver ha gymnasiekompetens och dokumenterad förmåga att läsa, skriva, räkna. Har du tidigare erfarenhet från butik eller branscherfarenhet är det meriterande, liksom truckkort. Har du erfarenhet av praktiskt arbete är det av intresse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En familjär arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandra
• Varierande arbetsuppgifter
• Erfarna kollegor
• Möjlighet att utvecklas i din roll
• Friskvårdsbidrag för din hälsa
Grundtjänst 75% med möjlighet till fler timmar upp till heltid vid behov. Schemalagd arbetstid, dagtid.
Intervjuer sker löpande. Anställningsdatum enligt överenskommelse.www.hedlundsgolv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: ansokan.hedlundsgolv@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedlunds Golv i Västerås AB
Slånbärsgatan 6 (visa karta
722 23 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Hedlund peter@hedlundsgolv.se Jobbnummer
