Butiksmedarbetare
MRC Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MRC Bemanning AB i Stockholm
, Lidingö
, Upplands Väsby
, Värmdö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från livsmedelsbranschen för arbete hos någon av alla våra kunder i Stockholm. Du ska brinna för serviceyrket och kunna arbeta både självgående och i ett team som håller ett högt tempo.
Tjänsten kräver en viss flexibilitet där du bör kunna hoppa in med kort varsel och där du med fördel är bosatt i centrala eller norra Stor-Stockholm.
Vanliga arbetsuppgifter i butik är varuplock, kassa, post, samt delikatess. Vi utbildar dig gärna inom samtliga områden om du är orädd att ta dig an nya utmaningar.
Anställningsform
Tjänsten är en behovsanställning som kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. En annan huvudsaklig sysselsättning är tex studier på minst (50%), eget företag, elitidrottare eller ålderspensionär. Du kommer även behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Som behovsanställd hos MRC Bemanning lägger du själv in tiderna veckovis du kan och vill jobba. Arbetstiderna är varierande butikstider där du bör kunna jobba både morgon och kväll minst 2-3 dagar i veckan. Ditt schema kommer innehålla såväl förbokade pass som akuta pass som kommer in samma dag.
Lön enligt handels kollektivavtal.
Utbildningar inom ICA, Coop, Willys, Hemköp & ÖoB är direkt meriterande!
MRC är ett bemanningsföretag inom livsmedelsbranschen som startade i Stockholm januari 2000. Vi arbetar inom samtliga områden i dagligvaruhandeln. Vi är kända för att arbeta snabbt och noggrant, vi anpassar oss efter kundens behov och är flexibla.
Vår ambition är att bli de mest attraktiva bemanningsföretag på marknaden och vi är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega samt verksamma under Handels kollektivavtal. Så ansöker du
