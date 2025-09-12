Butiksmedarbetare
Kj Drottningskär AB / Kassapersonalsjobb / Karlskrona Visa alla kassapersonalsjobb i Karlskrona
2025-09-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kj Drottningskär AB i Karlskrona
Vi söker omgående en butiksmedarbetare till mindre ICA-butik.
Ca 20h/v plus extra vid behov.
Du ska vara noggran, stresstålig och initiativtagande och minst 20 år och inneha körkort B.
Du kommer arbeta i kassan som även inefattar PostNord och Svenska Spel. Tyngre arbete förekommer vid varuleveranser. Utkörning av varor med manuell firmabil ingår i arbetsuppgifterna. Ensamarbete förekommer så svenska, förståelse och tal är ett krav.
Provanställning 6 mån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: kicki.holm@nara.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kj Drottningskär AB
(org.nr 556741-0963)
Hyttevägen 4 (visa karta
)
373 64 DROTTNINGSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Nära Jobbnummer
9506983