Butiksmedarbetare

Kj Drottningskär AB / Kassapersonalsjobb / Karlskrona
2025-09-12


Vi söker omgående en butiksmedarbetare till mindre ICA-butik.
Ca 20h/v plus extra vid behov.
Du ska vara noggran, stresstålig och initiativtagande och minst 20 år och inneha körkort B.
Du kommer arbeta i kassan som även inefattar PostNord och Svenska Spel. Tyngre arbete förekommer vid varuleveranser. Utkörning av varor med manuell firmabil ingår i arbetsuppgifterna. Ensamarbete förekommer så svenska, förståelse och tal är ett krav.
Provanställning 6 mån.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: kicki.holm@nara.ica.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kj Drottningskär AB (org.nr 556741-0963)
Hyttevägen 4 (visa karta)
373 64  DROTTNINGSKÄR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
ICA Nära

Jobbnummer
9506983

