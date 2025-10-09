Butiksmedarbetare - Heltid

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Örebro
2025-10-09


Publiceringsdatum
2025-10-09

Om tjänsten
Vi söker en positiv och engagerad butiksmedarbetare till en av våra kunder i Örebro!
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt, du ser till att kunderna får en förstklassig upplevelse genom god service, ordning och ett glatt bemötande.

Tjänsten passar dig som gillar att arbeta i ett socialt, varierande och händelserikt arbetsklimat.

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och ge service till kunder i butik

Hantera kassa, betalningar och returer

Plocka upp och fronta varor

Hålla ordning och se till att butiken alltid är representativ

Ta emot leveranser och fylla på i hyllor

Bidra till att uppnå butikens försäljningsmål

Vi söker dig som

Är serviceinriktad, social och noggrann

Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team

Tar ansvar och gillar att arbeta i högt tempo

Kommunicerar väl på svenska, både i tal och skrift

Meriterande

Tidigare erfarenhet från butik, kassa eller kundservice

Erfarenhet av lagerarbete eller varuhantering

Vi erbjuder

En trygg heltidsanställning med kollektivavtal

En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor

Möjlighet att utvecklas inom detaljhandeln

Marknadsmässig lön och personalförmåner

Så ansöker du
Är du redo för ett serviceinriktat heltidsjobb i Örebro?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Jobbnummer
9548045

