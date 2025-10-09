Butiksmedarbetare - Heltid
2025-10-09
Om tjänsten
Vi söker en positiv och engagerad butiksmedarbetare till en av våra kunder i Örebro!
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt, du ser till att kunderna får en förstklassig upplevelse genom god service, ordning och ett glatt bemötande.
Tjänsten passar dig som gillar att arbeta i ett socialt, varierande och händelserikt arbetsklimat.Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och ge service till kunder i butik
Hantera kassa, betalningar och returer
Plocka upp och fronta varor
Hålla ordning och se till att butiken alltid är representativ
Ta emot leveranser och fylla på i hyllor
Bidra till att uppnå butikens försäljningsmål
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, social och noggrann
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
Tar ansvar och gillar att arbeta i högt tempo
Kommunicerar väl på svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet från butik, kassa eller kundservice
Erfarenhet av lagerarbete eller varuhantering
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning med kollektivavtal
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom detaljhandeln
Så ansöker du
Är du redo för ett serviceinriktat heltidsjobb i Örebro?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
