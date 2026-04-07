Butiksmedarbetare - Heltid

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Örebro
2026-04-07


Visa alla butikssäljarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Örebro, Hallsberg, Nacka, Katrineholm, Eskilstuna eller i hela Sverige

Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en butiksmedarbetare till deras verksamhet i Örebro. Det här är en roll för dig som vill arbeta i en social och varierad miljö där kundupplevelsen står i centrum.

Du blir en del av ett team där samarbete och engagemang är viktigt, och där du får möjlighet att bidra till en positiv och inspirerande butiksmiljö.

ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:

Möta och hjälpa kunder i butiken
Arbeta med varuplock och påfyllning
Hantera kassa och försäljning
Bidra till en välorganiserad och trivsam butik
Stötta kollegor i det dagliga arbetet

KvalifikationerVi söker dig som:

Har ett intresse för service och kundbemötande
Är ansvarstagande och trivs i ett varierande tempo
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Är flexibel och vill bidra där det behövs

Tidigare erfarenhet är inte ett krav - vi värdesätter din inställning och vilja att lära.

Meriterande

Erfarenhet av butik eller serviceyrken
Kassavana
Intresse för försäljning

Om anställningen

Heltid eller deltid beroende på uppdrag
Arbetstider kan variera (dag, kväll och helg)
Placering i Örebro

Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
702 10  ÖREBRO

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9838477

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: