Butiksmedarbetare - Heltid
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Västerås Visa alla butikssäljarjobb i Västerås
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en butiksmedarbetare för heltidsarbete i Västerås. Det här är en roll för dig som har ett genuint intresse för service, försäljning och kundbemötande, och som trivs i en dynamisk butiksmiljö.
Du blir en del av ett engagerat team där du bidrar till att skapa en inspirerande butik och en positiv köpupplevelse för varje kund. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas inom detaljhandeln.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Ge kunder ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Hjälpa kunder med frågor och produktvägledning
Arbeta med försäljning och bidra till butikens mål
Hantera kassa och betalningar
Fylla på varor och säkerställa att butiken är välorganiserad
Ta emot leveranser och utföra enklare lagerarbete
Bidra till en ren, inspirerande och välkomnande butiksmiljö
Medverka vid kampanjer, skyltning och exponering av produkterKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för service och försäljning
Är social, engagerad och trivs med kundkontakt
Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Trivs med ett högt arbetstempo och varierande arbetsuppgifter
Är flexibel och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i butik eller service
Kassavana
Erfarenhet av försäljning och kundbemötande
Erfarenhet av varuhantering eller lagerarbete
Intresse för detaljhandel och butiksexponering
Om anställningen
Heltid
Placering i Västerås
Arbetstider enligt schema och kan inkludera kvällar och helger
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
10020522