Butiksmedarbetare - Heltid
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Gävle Visa alla butikssäljarjobb i Gävle
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en butiksmedarbetare för heltidsarbete i Gävle. Det här är en roll för dig som tycker om att arbeta med människor, har ett stort serviceintresse och vill bidra till att skapa en positiv köpupplevelse för butikens kunder.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kundfokus och ett professionellt bemötande står i centrum. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter i en dynamisk butiksmiljö.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Ge kunder ett trevligt och professionellt bemötande
Hjälpa kunder med frågor och produktvägledning
Arbeta med varuplock och påfyllning
Hantera kassa och betalningar
Säkerställa att butiken är ren, välorganiserad och inspirerande
Ta emot leveranser och utföra enklare lagerarbete
Bidra till att nå butikens försäljnings- och servicemål tillsammans med teametKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för service och kundbemötande
Är ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Är flexibel och lösningsorienterad
Trivs med varierande arbetsuppgifter och daglig kundkontakt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i butik eller service
Kassavana
Erfarenhet av försäljning och kundservice
Erfarenhet av varuhantering eller lagerarbete
Om anställningen
Heltid
Placering i Gävle
Arbetstider enligt schema och kan inkludera kvällar och helger
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9984402