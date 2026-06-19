Butiksmedarbetare - Heltid
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-06-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Umeå
, Vännäs
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-19Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en butiksmedarbetare för heltidsarbete i Umeå. Det här är en roll för dig som trivs med kundkontakt, har ett serviceinriktat arbetssätt och vill vara med och skapa en positiv köpupplevelse för butikens kunder.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, service och ett professionellt bemötande står i fokus. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter i en dynamisk och kundnära miljö.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Möta och hjälpa kunder i butiken
Hantera kassa och betalningar
Arbeta med varuplock och påfyllning
Säkerställa att butiken är välorganiserad och attraktiv
Hantera leveranser och enklare lagerarbete
Bidra till en hög servicenivå och en positiv kundupplevelse
Samarbeta med kollegor för att nå butikens målKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett intresse för service och kundbemötande
Är ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Är flexibel och lösningsorienterad
Trivs med varierande arbetsuppgifter och kundkontakt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i butik eller service
Kassavana
Erfarenhet av försäljning och kundkontakt
Erfarenhet av lager- eller varuhantering
Om anställningen
Heltid
Placering i Umeå
Arbetstider enligt schema och kan inkludera kvällar och helger
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9971434