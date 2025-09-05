Butiksmedarbetare - Heltid

Hirely AB / Kassapersonalsjobb / Linköping
2025-09-05


Visa alla kassapersonalsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Motala, Norrköping eller i hela Sverige

Vi söker nu en butiksmedarbetare till en av våra kunder i Linköping.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som trivs i en social miljö, gillar att arbeta med service och vill vara en del av ett engagerat butiksteam.

Om rollen

Som butiksmedarbetare är du ansiktet utåt mot kunderna och en viktig del i att skapa en trivsam köpupplevelse. Du arbetar med varierande uppgifter i butiken och bidrar till att butiken är välorganiserad, inspirerande och kundvänlig.

Publiceringsdatum
2025-09-05

Dina arbetsuppgifter
Ge professionell och vänlig service till kunder

Kassaarbete och betalningshantering

Påfyllning av varor och exponering i butik

Hålla ordning och skapa en trivsam miljö i butiken

Stötta kollegor i det dagliga butiksarbetet

Vi söker dig som:

Är serviceinriktad och gillar att möta människor

Är noggrann, ansvarsfull och trivs med varierande arbetsuppgifter

Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av butiksarbete, kassahantering eller serviceyrken

Vi erbjuder:

En heltidsanställning i en social och aktiv arbetsmiljö

Varierande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter

En arbetsplats där laganda och engagemang värdesätts

Introduktion och löpande stöd från erfarna kollegor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Jobbnummer
9493299

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: