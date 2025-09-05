Butiksmedarbetare - Heltid
2025-09-05
Vi söker nu en butiksmedarbetare till en av våra kunder i Linköping.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som trivs i en social miljö, gillar att arbeta med service och vill vara en del av ett engagerat butiksteam.
Om rollen
Som butiksmedarbetare är du ansiktet utåt mot kunderna och en viktig del i att skapa en trivsam köpupplevelse. Du arbetar med varierande uppgifter i butiken och bidrar till att butiken är välorganiserad, inspirerande och kundvänlig.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Ge professionell och vänlig service till kunder
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning av varor och exponering i butik
Hålla ordning och skapa en trivsam miljö i butiken
Stötta kollegor i det dagliga butiksarbetet
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att möta människor
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av butiksarbete, kassahantering eller serviceyrken
Vi erbjuder:
En heltidsanställning i en social och aktiv arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter
En arbetsplats där laganda och engagemang värdesätts
Introduktion och löpande stöd från erfarna kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Jobbnummer
9493299