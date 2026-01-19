Butiksmedarbetare - Heltid
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
Vi söker nu en butiksmedarbetare på heltid i Uppsala till en av våra kunder. Tjänsten passar dig som gillar kundkontakt, är serviceinriktad och trivs med ett varierande arbete i butiksmiljö.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som butiksmedarbetare är du en viktig del av butikens dagliga drift. Du möter kunder, säkerställer god service och bidrar till att butiken är välfylld, trivsam och inbjudande.Dina arbetsuppgifter
Ge professionell och vänlig service till kunder
Kassaarbete och hantering av betalningar
Påfyllning och exponering av varor
Säkerställa ordning och reda i butiken
Ta emot leveranser och hantera varulager
Följa rutiner kring kvalitet, säkerhet och arbetsmiljöKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i butik, service eller försäljning är en fördel
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Tidigare kassavana
Erfarenhet från detaljhandel eller dagligvaruhandel
Om dig
Du är ansvarstagande, positiv och har ett genuint intresse för service. Du trivs i ett högt tempo och har lätt för att skapa en god kundupplevelse.
Om anställningen
Heltid
Placering: Uppsala
Arbetstider: Varierande, inklusive kvällar och helger
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
753 75 UPPSALA Jobbnummer
9690466