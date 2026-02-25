Butikschef Mitt Secondhand

Mitt Norden Biståndscenter / Chefsjobb / Härnösand
2026-02-25


Vi söker nu en Butikschef med erfarenhet från Handel till vår butik i Härnösand. Hos oss får du jobba i en spännande bransch, där vi genom vår försäljning av secondhand, stöttar och utvecklar människor, skapar överskott som genererar bistånd samt aktivt arbetar med återvinning och miljö. Vi söker dig som brinner för försäljning och att jobba med människor.
Utöver den dagliga driften av butiken har du ett budget och personalansvar.
Rekryteringen kommer ske löpande under ansökningstiden med tillträde så fort som möjligt enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@mittnorden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Härnösand".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mitt Norden Biståndscenter, http://mittsecondhand.com
Magasingatan 11 (visa karta)
871 45  HÄRNÖSAND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9761851

