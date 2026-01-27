Butikschef
2026-01-27
Vi söker Butikschef till vårt café i Älta
Är du en ansvarstagande ledare som brinner för service och verkligen gillar att göra kunden nöjd? Har du dessutom koll på kostnader och lönsamhet? Då kan du vara den vi söker!
Som butikschef har du ansvar för den dagliga driften, leder och motiverar teamet samt säkerställer en hög servicenivå och trivsam atmosfär i caféet.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och sätter kunden i fokus
Trivs med ansvar och ledarskap
Är kostnadsmedveten och affärsmässig
Gärna har erfarenhet från café, restaurang eller detaljhandel
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en verksamhet där kvalitet, service och engagemang står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: jobb@suradeg.se Arbetsgivarens referens
