Butikschef - X:-tra Mariestad
Coop Väst AB / Chefsjobb / Mariestad Visa alla chefsjobb i Mariestad
2025-08-27
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med på X:-tras spännande resa över Sverige. Vi är en svensk butikskedja som lanserade vår första butik 2020 och idag finns på ett antal platser över landet. I våra rymliga butiker hittar våra kunder allt som behövs för både vardag och fest. Alltid till ett schysst pris. Nära. Så att det är enkelt att spara både tid och pengar.
Att X:-tra är en del av Coop innebär att våra butiker ägs och drivs av enskilda kooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet. Coops storlek och förhandlingskraft bidrar till våra schyssta priser och riktigt bra klipp och kampanjer i våra butiker varje vecka.
Nu söker vi en butikschef till vår butik X:-tra Mariestad. Som butikschef ansvarar du för butikens alla delar, såsom kundnöjdhet, försäljning, drift, resultat, personal och förändringsarbete i butiken. Du har ett gediget intresse av människor och service och det mest centrala i din roll blir att skapa energi och engagemang bland dina medarbetare för att erbjuda bästa tänkbara butik.
Varmt välkommen med din ansökan.
I ditt arbete ingår att:
- Leda försäljningsarbetet tillsammans med övriga ansvariga
- Skapa en säljande och inspirerande miljö i butiken
- Arbeta med olika kundaktiviteter
- Företräda Coop på den lokala marknaden gentemot kunderna.
- Säkerställa den dagliga driften - bemanning, varuförsörjning, prisvård mm
- Ansvara för budget och affärsplan för enheten
- Initiera, leda och driva olika initiativ för att förbättra lönsamhet och resultat
- Coacha medarbetare för att uppnå ökad försäljning, resultat och kundnöjdhet
- Ansvara för löpande personalarbete såsom arbetsfördelning, kompetensutveckling, introduktion av nya medarbetare, medarbetarsamtal, efterföljande av rutiner och regelverk etc.
- Säkerställa att Coops hållbarhetspolicy efterlevs
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40 tim/vecka. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag- och kvällstid samt helger.Publiceringsdatum2025-08-27Utbildningsbakgrund
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Eftergymnasial utbildning eller högskola är meriterande
Erfarenhet/ kompetens
- Tjänsten kräver bred erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning
- Dokumenterat goda resultat i detaljhandelsförsäljning
- Dokumenterad erfarenhet av att leda förbättringsarbete
- Dokumenterad erfarenhet av att leda personal är meriterande
Tempot i butiken kommer vara mycket högt, varför stresstålighet och planeringsförmåga är viktiga egenskaper. Vi söker dig som är en kreativ person som drivs av att skapa en god kultur bland dina medarbetare där alla känner sig delaktiga. Du vågar tänka annorlunda och testa nya lösningar samt har lätt för att få med dig andra mot samma mål.
Kontaktpersoner : Lisa Källefjord telnr: 010-747 00 71 alt mail: lisa.kallefjord@coopvast.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
X:-tra är en svensk butikskedja som finns på ett antal platser över landet. Hos oss hittar du allt det där du behöver för både vardag och helg - från frukostfil och köttbullar till barnmat och blöjor, frukt och snacks, kött, fisk och mycket mer. Alltid till ett schysst pris. Våra butiker är rymliga och lätta att hitta i. Och finns nära dig. På så vis spar du både tid och pengar.
Att X:-tra är en del av Coop innebär att våra butiker ägs och drivs av enskilda
kooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet.
Våra butiker är mindre och har lite kortare öppettider än Coop men i gengäld har vi satsat på att alltid ha schyssta priser på sådant som du behöver varje dag. Och på att finnas nära dig. Coops storlek och förhandlingskraft bidrar också till våra schyssta priser och riktigt bra klipp och kampanjer i butiken varje vecka. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
X:-TRA Jobbnummer
9477534