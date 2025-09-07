Butikschef - Stockholm
2025-09-07
Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad Butikschef till en av våra kunder i Stockholm.
Rollen passar dig som vill leda, utveckla och inspirera ett butiksteam där kunden alltid står i centrum.
Om rollen
Som Butikschef har du det övergripande ansvaret för butikens försäljning, drift och personal. Du arbetar både operativt i butiken tillsammans med ditt team och strategiskt med planering, uppföljning och utveckling. Ditt mål är att skapa en butiksmiljö som både medarbetare och kunder trivs i - och som samtidigt når uppsatta mål.Publiceringsdatum2025-09-07Dina arbetsuppgifter
Ansvara för butikens dagliga drift och resultat
Leda, motivera och utveckla medarbetarna i butiken
Sätta försäljningsmål och följa upp KPI:er
Säkerställa hög kundservice och en inspirerande butiksmiljö
Personalansvar, inklusive rekrytering, schemaläggning och utvecklingssamtal
Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt i butiken
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av en ledande roll inom detaljhandel eller liknande verksamhet
Är en trygg ledare som kan inspirera och engagera andra
Är resultatorienterad och har vana av att arbeta mot budget och försäljningsmål
Har god organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Är kommunikativ och serviceinriktad
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som butikschef, teamledare eller ställföreträdande chef
Eftergymnasial utbildning inom försäljning, ledarskap eller ekonomi
Vi erbjuder:
En spännande och ansvarsfylld roll i en välkänd butikskedja
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team och en arbetsmiljö präglad av samarbete
Trygg anställning med goda villkor och utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
