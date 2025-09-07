Butikschef - Stockholm

Hirely AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-09-07


Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad Butikschef till en av våra kunder i Stockholm.
Rollen passar dig som vill leda, utveckla och inspirera ett butiksteam där kunden alltid står i centrum.

Om rollen

Som Butikschef har du det övergripande ansvaret för butikens försäljning, drift och personal. Du arbetar både operativt i butiken tillsammans med ditt team och strategiskt med planering, uppföljning och utveckling. Ditt mål är att skapa en butiksmiljö som både medarbetare och kunder trivs i - och som samtidigt når uppsatta mål.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för butikens dagliga drift och resultat

Leda, motivera och utveckla medarbetarna i butiken

Sätta försäljningsmål och följa upp KPI:er

Säkerställa hög kundservice och en inspirerande butiksmiljö

Personalansvar, inklusive rekrytering, schemaläggning och utvecklingssamtal

Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt i butiken

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av en ledande roll inom detaljhandel eller liknande verksamhet

Är en trygg ledare som kan inspirera och engagera andra

Är resultatorienterad och har vana av att arbeta mot budget och försäljningsmål

Har god organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt

Är kommunikativ och serviceinriktad

Meriterande:

Tidigare erfarenhet som butikschef, teamledare eller ställföreträdande chef

Eftergymnasial utbildning inom försäljning, ledarskap eller ekonomi

Vi erbjuder:

En spännande och ansvarsfylld roll i en välkänd butikskedja

Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten

Ett engagerat team och en arbetsmiljö präglad av samarbete

Trygg anställning med goda villkor och utvecklingsmöjligheter

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9495953

