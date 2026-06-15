Butikschef - Coop Göteborg med omnejd
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2026-06-15
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Butikschef – Coop Göteborg med omnejd (3 st)
Är du en modig och inspirerande ledare som vill vara med och skapa framtidens butik tillsammans med oss på Coop Göteborg? Nu söker vi en butikschef som vill ta ett helhetsansvar för verksamheten och samtidigt bidra till att utveckla både affären och människor – med våra värderingar som kompass.
Coop är Sveriges enda medlemsägda matkedja med cirka 650 butiker och 3,4 miljoner medlemmar. Hos oss genomsyras allt vi gör av våra värdeord: vi är välkomnande, inspirerande, modiga och ansvarstagande. Det innebär att vi är inkluderande och omtänksamma, vi drivs av nytänkande och passion, vi vågar stå upp för det vi tror på och vi tar ansvar – både för vår leverans och för framtida generationer.
Som butikschef på Coop Göteborg har du ett helhetsansvar för butikens drift, försäljning, resultat och medarbetare. Du leder och utvecklar verksamheten med tydligt fokus på kundupplevelse, lönsamhet och engagemang i teamet. Genom ett närvarande och coachande ledarskap skapar du en kultur där medarbetare trivs, utvecklas och tillsammans levererar en butik i toppklass. Du arbetar aktivt med att utveckla affären, säkerställa en inspirerande butiksmiljö och driva förändringsarbete framåt.
Du är en viktig del av ett större sammanhang. Som butikschef ingår du i en grupp om drygt 20 butikschefer där samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande är centralt. Tillsammans driver ni regionens utveckling framåt, och du rapporterar till regionchef.
I rollen kommer du bland annat att:• driva butikens resultat, försäljning och dagliga drift• leda, coacha och utveckla dina medarbetare• skapa en säljande, inspirerande och välkomnande butik• arbeta strukturerat med mål, uppföljning och förbättringsarbete• säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med Coops värderingar och hållbarhetsarbete
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda inom detaljhandel och som drivs av att skapa resultat genom andra. Du har ett genuint intresse för mat, människor och affär, och du är trygg i att fatta beslut, prioritera och driva förändring i en verksamhet med högt tempo. Som ledare är du tydlig, engagerande och prestigelös – och du har förmågan att skapa både struktur och energi i vardagen.
Hos Coop Göteborg erbjuder vi dig ett utvecklande och stimulerande chefsuppdrag i en organisation där du får möjlighet att påverka, testa nytt och växa i ditt ledarskap – tillsammans med andra.
Tjänsterna (3 st) är tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är varierande och innefattar kvällar och helger. Rekrytering sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 20260831.
Välkommen med din ansökan!Lena Filhage, Regionchef lena.filhage@coopvast.se
, 010-747 00 60
Coop Väst AB har drygt 940 000 medlemmar och driver idag 184 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på ca 9,3 miljarder kronor. Föreningsområdet är från Strömstad till Laholm i Väst samt Västervik till Borgholm i Öst.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
422 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Coop Göteborg Kontakt
Regionchef
Lena Filhage lena.filhage@coopvast.se Jobbnummer
9963786