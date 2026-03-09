Butikschef - Blomsterlandet, Skellefteå
2026-03-09
Nu söker vi dig som vill ta nästa steg som butikschef och vidareutveckla en redan etablerad butik med stark lokal förankring. I rollen får du ett helhetsansvar för butikens resultat, team och dagliga drift, samtidigt som du sätter tydlig prägel på kultur, arbetssätt, försäljningsstrategier och kundmöten.
Detta är en möjlighet för dig som vill bygga vidare på en stabil grund, leda och utveckla ett befintligt team samt höja nivån ytterligare för en butik som ska fortsätta vara ett självklart val för Skellefteås kunder. Tjänsten passar dig som inte nöjer dig med att förvalta - du vill driva, påverka, utveckla och skapa långsiktig framgång.
Som butikschef har du en central roll i butikens fortsatta utveckling och är ytterst ansvarig för såväl resultat som personal och arbetssätt. Du leder och utvecklar ditt team, säkerställer välfungerande butiksrutiner, effektiva kundflöden och affärsdrivna försäljningsstrategier. Omsättning, bemanning och kundflöde varierar över året, och du är den som skapar rätt balans mellan struktur och flexibilitet i vardagen.
Du driver butiken mot höga mål och arbetar aktivt för att stärka kundupplevelsen och leverera stabila, långsiktiga resultat. Genom tydlig kommunikation, prestigelöst ledarskap och ett starkt engagemang sätter du riktningen för butikens kultur och bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat.
Vi söker en trygg och närvarande ledare som vågar utmana befintliga arbetssätt, identifiera förbättringsområden och anpassa verksamheten utefter det.
Som butikschef kommer du att:
Säkerställa en kundupplevelse i toppklass
Driva butikens försäljning, lönsamhet och budget med fokus på nyckeltal och tydliga mål
Bygga, utveckla och inspirera ditt team
Skapa effektiva arbetssätt, rutiner och strukturer för en modern butiksdrift
Arbeta datadrivet: analysera siffror, följa upp resultat och omvandla insikter till konkreta åtgärder
Driva lokala aktiviteter som ökar kundflödet och stärker butikens position
Leda förändringsarbete i ett bolag där mycket händer - och där du själv blir en viktig del i utvecklingen
Säkerställa en trygg, inkluderande och motiverande arbetsmiljö
Implementera kampanjer, processer och centrala initiativ med tydlig uppföljning
Vara butikens främsta kulturbärare och inspiratör
Vem vi söker:
För att lyckas har du ett naturligt affärsdriv, ett analytiskt förhållningssätt och en trygg ledarstil som skapar engagemang och tydlighet. Du gillar siffror, motiveras av mål och har lätt för att växla fokus när tempot kräver det.
Vi tror att du:
Har minst 2-3 års erfarenhet av ledarskap gärna inom detaljhandel eller närliggande bransch
Har dokumenterad vana av försäljning och att arbeta med resultat, KPI:er och uppföljning
Har erfarenhet från att ha fullt personal och resultatansvar
Trivs med att bygga och utveckla - både team och arbetssätt
Har lätt för att analysera, prioritera och omsätta data till konkreta förbättringar
Van att jobba utifrån bolagets prioriteringar och riktlinjer
Är trygg, kommunikativ och inspirerande i ditt ledarskap
Motiveras av förändring och utveckling, och ser det som en möjlighet snarare än en utmaning
Är lösningsorienterad, initiativtagande och har starkt kund- och affärsfokus
Gillar att arbeta i en miljö där både tempo och invanda rutiner kan skifta
Ett stort plus i kanten är såklart att du har ett intresse för växter och trädgård
Personliga egenskaper är avgörande - framför allt söker vi en driven, målinriktad och modig ledare som vill ta ansvar och skapa en butik i världklass!
Info om tjänsten:
Anställningsform: Heltid, tillsvidare Placering: Skellefteå Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina@retailknowledge.se
Välkommen att söka - framtiden börjar här: Urval, tester och intervjuer sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att få ta del av ditt cv och att få lära känna dig!
