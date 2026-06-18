Butiksbiträde
Fabrique Stockholm II AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Butiksbiträden till Fabrique i Stockholm
Som butiksbiträde är du Fabriques ansikte ut mot gäst och ditt uppdrag är att leverera högklassig service till alla som besöker butiken. Utöver att betjäna våra gäster i kassan ingår bl.a. att arbeta med exponering av våra produkter, städning, diskning och att lägga beställningar. Som butiksbiträde ingår också att gå en extern kaffekurs.
Det viktigaste för att lyckas i rollen som butiksbiträde hos oss på Fabrique är inte din erfarenhet utan din inställning.För att trivas och lyckas hos oss behöver du:
Ha ett genuint serviceintresse och älskar att möta och ta hand om gäster.
Tycka om att arbeta i team och uppskattar att få arbeta med kvalitativa produkter gjorda på de bästa råvarorna.
Är du baristautbildad eller har tidigare erfarenhet av arbete inom bageri och café är det meriterande.
Tjänsten är på 30 timmar per vecka och innefattar arbete såväl vardagar som kvällar och helger.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om Fabrique
Fabrique stenugnsbageri grundades av Charlotta och David Zetterström 2008. Ända sedan starten har vi bakat med rena naturliga råvaror på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt. Även om Fabrique nu finns i tre länder och har sammanlagt över 30 butiker och restauranger så är vi fortfarande det lokala bageriet vid hörnet. Vi verkligen älskar bröd. Kardemummabullar, levain, rågsur, sesamtoast och croissanter – det tar aldrig slut! Den nygräddade doften, de varma ugnarna och allt som hör ett kvartersbageri till. Om du också delar vår passion är du välkommen att söka jobb hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fabrique Stockholm II AB
(org.nr 556866-3982)
115 21 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Fabrique Stenugnsbageri Jobbnummer
9969726