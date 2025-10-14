Butiksbiträde
Prisvärt i Fruängen AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-10-14
Vi på Prisvärt i Fruängen är en butik som erbjuder brett och varierat sortiment - allt från hushållsartiklar, kläder, livsmedel till säsongsprodukter och mycket mer.
Nu söker vi en serviceinriktad och engagerad butikssäljare. Arbetstiderna varierar - morgon, dagtid, kväll och helg.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Uppackning, prismärka, fronta och exponera varor
Kassaarbete
Hjälpa kunder
Städning
Vi söker dig som:
Är social, hjälpsam och gillar möte med kunder
Har ett öga detaljer och är noggrann
Kan ta eget initiativ och arbeta både självständigt och i team
Kan arbeta i högt tempo och klarar av stressiga situationer
Klarar av att bära tunga kartonger och köra in pallar
Flexibel med arbetstider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: prisvart.personal@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prisvärt i Fruängen AB
(org.nr 556892-2115) Jobbnummer
9556949