Butiksbiträde

Prisvärt i Fruängen AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-10-14


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prisvärt i Fruängen AB i Stockholm

Vi på Prisvärt i Fruängen är en butik som erbjuder brett och varierat sortiment - allt från hushållsartiklar, kläder, livsmedel till säsongsprodukter och mycket mer.
Nu söker vi en serviceinriktad och engagerad butikssäljare. Arbetstiderna varierar - morgon, dagtid, kväll och helg.

Publiceringsdatum
2025-10-14

Dina arbetsuppgifter
Uppackning, prismärka, fronta och exponera varor
Kassaarbete
Hjälpa kunder
Städning

Vi söker dig som:
Är social, hjälpsam och gillar möte med kunder
Har ett öga detaljer och är noggrann
Kan ta eget initiativ och arbeta både självständigt och i team
Kan arbeta i högt tempo och klarar av stressiga situationer
Klarar av att bära tunga kartonger och köra in pallar
Flexibel med arbetstider

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: prisvart.personal@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prisvärt i Fruängen AB (org.nr 556892-2115)

Jobbnummer
9556949

Prenumerera på jobb från Prisvärt i Fruängen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prisvärt i Fruängen AB: