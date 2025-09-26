Butiksansvarig för ICA kvartersbutik
Wahlstedt Livs AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-26
En sällsynt möjlighet!
Vi öppnar inom kort en liten kvartersbutik på Södermalm.
Hit söker vi en pålitlig, ordningsam person som ger den trevligaste servicen!
Du kommer att få vara med och bygga upp butiken från start och ha ansvaret för den dagliga driften.
Du ska vara noggrann, gilla ordning och reda och ha en positiv inställning. Du har gedigen erfarenhet från antingen livsmedelshandeln, te & kaffebutik eller som postombud och har helst också haft beställningsansvar. Du kan hantera ett tidvis högt tempo, då du sköter butiken på egen hand en stor del av dagen.
Det är mycket meriterande om du har jobbat i AoB, MinButik och StoreOffice.
Tjänsten är på heltid och är förlagd till vardagar 09:30-18.
Att du förstår och talar flytande svenska är ett krav. Du behöver även klara av tunga lyft.
Varmt välkommen att söka!
Tillträde är första november, här finns möjlighet till viss anpassning om du är personen för oss.
Maila ditt CV med personligt brev till vilja.madrid@nara.ica.se
. Rekrytering sker löpande och vi ser fram emot din ansökan.
Har du frågor om tjänsten går även dessa bra att maila.
Förfrågningar från rekryteringsföretag undanbedes, vi tillsätter denna tjänst själva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: vilja.madrid@nara.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sundet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wahlstedt Livs AB
(org.nr 556485-3769) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA ToGo Sundet Jobbnummer
9529580