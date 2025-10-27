Butiks/Event Personal

Nordic Health Apparel AB / Chefsjobb / Huddinge
2025-10-27


Vi söker glada, pålitliga och serviceinriktade personer som vill vara med i vårt team under exklusiva pop-up butik , Hårvård & Smycken
Dina arbetsuppgifter:
Ge kunderna en personlig och lyxig serviceupplevelse
Hjälpa till med försäljning, styling och produktvisning
Sköta påfyllning, ordning och presentation i butiken
Vara delaktig vid influencer-event, livesändningar och kampanjer
Bidra till en positiv och inspirerande atmosfär i butiken

Vi söker dig som:
Är social, utåtriktad och älskar kundkontakt
Har intresse för mode, smycken eller skönhet
Är ansvarsfull, noggrann och gillar att ta initiativ
Erfarenhet av butik eller event är meriterande men inget krav.
Duktig säljare

Skicka ett kort mejl eller DM med ditt namn, bild och några rader om dig till
collab@himosignature.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: Collab@himosignature.com

Arbetsgivare
Nordic Health Apparel AB (org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta)
141 36  HUDDINGE

Jobbnummer
9576687

