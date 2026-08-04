Butikmedarbetare
JFA AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-08-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JFA AB i Norrköping
Vi är en trivsam och serviceinriktad livsmedel butik som värnar om kvalitet, ordning och ett gott bemötande. Vi söker nu en engagerad och pålitligt medarbetare som vill bli en del av vårt team.
Lagret renlighet är din Viktigaste uppgift.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Lager hantering
Lager arbete, såsom att ta emot varor.
Hålla ordning och reda i butiken.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och tycker om att arbete med människor.
Har god arbetsmoral.
Är noggran och gillar att hålla ordning.
Har lätt för att samarbeta och kan också arbeta självständigt.
Arbetstider:
Arbetet innebär varierande arbetstider på vardagar, helger, kvällar och morgnar.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsdmiljö med hjälpsamma kollegor.
Varierade arbetuppgifter.
Möjlighet till utveckling inom butiken.Kvalifikationer
Lönebidrag minst 80%eller Introduktionsjobb.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ghoubarytala@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JFA AB
(org.nr 559348-1418)
Moa Martinsons Gata 2 (visa karta
)
603 78 NORRKÖPING Jobbnummer
10022116