Bussmekaniker
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2026-01-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
, Piteå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en bussmekaniker till spännande uppdrag i Örnsköldsvik!Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Vårt företag är en ledande aktör inom kollektivtrafik och transportlösningar med fokus på säkerhet, kvalitet och pålitlighet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår fordonsflotta och våra tjänster, och hos oss blir du en del av ett engagerat team där kompetens och samarbete står i centrum.Om tjänsten
Som bussmekaniker hos oss får du en central roll i vårt underhållsteam, där du ansvarar för service, reparationer och underhåll av våra bussar. Du arbetar med felsökning, byte av reservdelar och komponenter samt dokumentation av utförda arbeten. Ditt arbete bidrar direkt till att våra bussar är säkra, driftklara och pålitliga för våra kunder.
Utöver det tekniska arbetet samarbetar du med kollegor och har kontakt med andra avdelningar för att planera och utföra arbeten på ett effektivt sätt. Du säkerställer att underhållsplaner följs och deltar i förbättringsarbete för att optimera våra processer.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av fordonsmekanik, gärna inom tunga fordon eller bussar. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av service och reparation av tunga fordon eller bussar.
Gymnasieutbildning inom fordon eller motsvarande praktisk erfarenhet.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Noggrannhet, ansvarstagande och problemlösningsförmåga.
B-körkort är ett krav, C-körkort meriterande.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar företaget med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9701304