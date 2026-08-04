Bussiness Controller till Space Production AB, Göteborg
Jerrie AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om rollen
Som Business Controller hos oss på Space Production kliver du in i en nyinrättad och affärsnära roll. Du blir en viktig del av verksamheten där din främsta uppgift är att stötta våra projektledare och ledning med ekonomisk uppföljning, analys och beslutsunderlag.
Vi arbetar i en projektintensiv miljö med stora internationella kunder, vilket ställer höga krav på kontroll över likviditet, marginaler och prognoser. Rollen innebär att du både utmanar och stöttar verksamheten för att säkerställa att rätt ekonomiska beslut fattas i rätt tid. Du arbetar nära vår VD, ekonomiansvarig och våra projektledare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Löpande ekonomisk uppföljning och analys av projekt.
Stöd till projektledare kring kalkyler, marginaler och prognoser.
Driva budget, prognos och effektiviseringsarbete.
IT-ansvar gällande investeringar, licenser, hårdvara och säkerställa att våra system nyttjas effektivt.
Utveckla strategiska inköpsprocesser och leverantörsupphandlingar.
Förbereda underlag inför bokslut och rapportering i samarbete med ekonomifunktionen.
Ingå i ledningsgruppen och bidra till bolagets affärsutveckling.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sisjön. Vi värdesätter närvaro på plats samtidigt som vi erbjuder stor flexibilitet. Publiceringsdatum2026-08-04Bakgrund
Vi söker dig som har ett starkt analytiskt tänkande, är strukturerad och noggrann samt trivs i en roll med både bredd och ansvar. Du tycker om att arbeta nära verksamheten och besluten, tar egna initiativ och vill på ett framåtlutat sätt vara med och utveckla denna nya roll hos oss.
Du har en relevant ekonomiutbildning på högskolenivå samt några års erfarenhet, gärna från en affärsnära controllerroll. Kanske arbetar du idag som konsult och vill ta steget in i en mer operativ och affärsdriven roll. Har du erfarenhet av projektredovisning eller liknande verksamhet är det meriterande. Det viktigaste är att du har god affärsförståelse och förmågan att omsätta siffror till konkreta insatser och affärsnytta. Du har lätt för system och goda kunskaper i Excel.
Som person är du prestigelös, kommunikativ och har gott omdöme. Du känner dig trygg i att både stötta och utmana i din roll. Eftersom vi är en organisation med korta beslutsvägar och hög kreativitet trivs du med att vara där det händer och med att bygga starka relationer internt. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Helena Bruman på 0735–40 52 62. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken nedan. Annonsen ligger ute tills tjänsten är tillsatt.
Läser du annonsen på mobilen? Då kan du enkelt ansöka direkt med din LinkedIn-profil utan att bifoga CV eller personligt brev. Läs mer om Jerries rekryteringsprocess här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Norra Långebergsgatan 8 (visa karta
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421 32 GÖTEBORG Arbetsplats
Space Production AB Jobbnummer
10020468