Bussförare till skoltrafik i Västerort
2026-05-01
Brinner du för att ge hög service där alla känner sig sedda och välkomna, att skapa både en säker och trygg resa och sprida glädje till dina resenärer?
Då vill vi att du läser vidare och söker tjänsten!
Till vår skoltrafik i Västerort, med placering på Ekerö, söker vi nu fyra bussförare på deltid.
Vi erbjuder:
* betald fortbildning inom YKB
* stimulerande uppdrag där du kan känna stolthet och arbetsglädje
* deltidsanställning, tills vidare
4 plats(er). Arbetsuppgifter
I skoltrafiken är du den trygga och säkra föraren som gör att både barnen och dess föräldrar kan känna förtroende att resan till och från skolan sker på bästa sätt.
Du kör inte bara fordonet du ser till att den är i gott skick både före och efter körning, vilket innebär att du städar och tvättar det så att alla körningar blir så trevliga och fina som möjligt. Vi tar ansvar för helheten, helt enkelt.
Arbetstiderna är förlagda till morgon- och eftermiddagstider under vardagar.
Fordonen på detta uppdrag är av typen stadsbussar (12-14 meter) samt Intouro (12 meter).Kvalifikationer
För att lyckas som förare hos oss har du:
* formell utbildning inom buss (D-kort och YKB)
* kört buss under den senaste 5-årsperioden
* god förmåga att förstå och uttrycka dig på svenska framför allt muntligt
* gärna erfarenhet av att köra skoltrafik då vi ser det som meriterande
Som person är du serviceinriktad, tillmötesgående och är smidig och konstruktiv i ditt bemötande av andra. Du gillar att möta nya människor, stora som små, och anpassar dig lätt i ditt sätt att uttrycka dig och relatera till dem.
Naturligtvis är du en säker förare med gott omdöme då det kan uppstå kritiska situationer där du snabbt behöver ställa om. I grunden är du en lugn, trygg och stabil person som bemöter andra på ett respektfullt och professionellt sätt. Du gör så att andra känner sig välkomna, väl omhändertagna och trygga.
Att följa regler och rutiner, vara noggrann samt sträva efter att utveckla och förbättra såväl din egen kompetens som att bidra till verksamhetens övergripande kvalitet och resultat är avgörande.
Vi gör löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag! Du behöver inte bifoga något CV eller personligt brev för denna ansökan, besvara endast urvalsfrågorna.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr.
I vårt dagliga arbete vägleds vi av vår värdegrund som innebär att vi alltid är nära våra kunder, är mänskliga och visar omtanke och bryr om oss dom, varandra, våra fordon och vår arbetsplats. Vi visar handlingskraft, löser uppkomna situationer och skapar trygghet, stabilitet och pålitlighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319412". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergkvarabuss AB
(org.nr 556294-9973), https://bergkvara.se/
Ölandsleden 5 (visa karta
)
391 28 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Daniel Mathlein daniel.mathlein@bergkvara.se 072-648 11 96 Jobbnummer
