Bussförare till Lit!
Connect Bus Sverige AB / Lokförarjobb / Östersund Visa alla lokförarjobb i Östersund
2025-11-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connect Bus Sverige AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Strömsund
, Berg
eller i hela Sverige
Bussförare till vår depå i Lit
Välkommen att söka jobbet som Bussförare på Connect Bus depå i Lit. Vi söker heltid- och timanställda.
Om jobbet
På Connect Bus spelar vi en avgörande roll i att främja hållbarhet och tillväxt samtidigt som vi ger värdefulla samhällstjänster. Genom att erbjuda kollektivtrafik möjliggör vi daglig pendling, skolskjutsar och färdtjänstresor för tusentals människor varje dag. Som en del av vårt team får du möjlighet att vara med och forma framtidens hållbara samhälle samtidigt som du deltar i vår spännande tillväxtresa.
Som bussförare kommer du att vara ansiktet utåt för vårt företag med det yttersta ansvaret för våra resenärers välbefinnande ombord. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att köra bussen enligt schemalagda rutter och tidtabeller, samtidigt som du ger en hög nivå av kundservice och säkerhet för alla ombord.
Om dig
Som person har du inte bara den nödvändiga tekniska kompetensen för att köra bussen, utan också den rätta inställningen och engagemanget för att ge våra passagerare den bästa möjliga resan varje dag. Du älskar att köra buss och har en utmärkt körförmåga, är bekväm med att hantera stora fordon och har en utmärkt säkerhetsmedvetenhet. Du är vänlig och hjälpsam med goda kommunikationsförmågor. Din förmåga att agera självständigt och hantera stressiga situationer är avgörande för resenärens upplevelse ombord.
Ditt team
På Connect Bus är vi stolta över vårt engagerade och dynamiska team som arbetar tillsammans för att säkerställa en smidig och pålitlig kollektivtrafik för våra resenärer.
Vi värnar om alla våra medarbetare och tror på styrkan i samarbete och gemensamt ansvarstagande. Vi strävar alltid efter att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö där varje medlem i teamet känner sig sedd, uppskattad och respekterad.
Kvalifikationer och färdigheter
Du har goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift
Du har körkort med D - Behörighet
Du har YKB för buss
Du har digitalt färdskrivarkort
Anställningens omfattning
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Omfattning: Enligt överenskommelse
Ansökningsperiod
Skicka in din ansökan senast 10 december, vi kommer att behandla inkomna ansökningar efter hand, så du behöver inte vänta till sista ansökningsdag.
Ansökan via mail/kontaktperson
Din ansökan skickas till ann-christin.gulle@connectbus.se
Bifoga CV och Personligt Brev.
Om oss
Connect Bus är ett av Nordens ledande företag för persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken! Vi erbjuder ett brett utbud av transportlösningar, inklusive linjebussar, flexlinjebussar och fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik.
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 64 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.
På Connect Bus är det viktigt att varje anställd delar vår vision och våra värderingar. Med visionen att leda omställningen till hållbart resande genom innovation och engagerade medarbetare, strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och engagerad i att uppnå våra gemensamma mål.
Vår värdegrund:
Ansvarstagande: Vi tar hand om människor och miljö genom säkra och hållbara prioriteringar
Engagerade: Vi utför vårt arbete med stolthet och löser dagens och morgondagens utmaningar
Inkluderande: Vi har plats för alla och skapar tillsammans de bästa upplevelserna och resultaten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ann-christin.gulle@connectbus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connect Bus Sverige AB
(org.nr 556493-1177), https://www.connectbus.se
Verkstadsvägen 10 (visa karta
)
836 31 LIT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ann-Christin Gulle ann-christin.gulle@connectbus.se Jobbnummer
9597783