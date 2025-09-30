Bussförare till Landskrona
Keolis Sverige AB / Lokförarjobb / Landskrona Visa alla lokförarjobb i Landskrona
2025-09-30
Keolis söker medarbetare till vårt trafikavtal i Landskrona. Vi söker dig som tycker om att möta människor och ge service. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i ett företag där vi tar ansvar och respekterar varandra, våra resenärer och värnar om miljön. Som bussförare hos Keolis förenklar du våra resenärers vardag. Vår omtänksamhet, kompetens och mångfald gör att vi tillsammans bygger en uppskattad arbetsplats, både internationellt och lokalt. Vare sig du är medarbetare eller resenär ska du alltid känna dig välkommen hos Keolis.
Om tjänsten
Keolis söker behovsanställda medarbetare till Landskrona. Trafiken körs hela trafikdygnet vilket innebär varierande arbetstider. Introduktionen kommer vara både digital och i utbildningssal för att ge dig de bästa förutsättningar för att känna dig trygg i trafiken och kunna ge våra resenärer den bästa servicen. I Landskrona kör du elbussar men även trådbussar, utbildning sker för båda typerna för att du ska känna dig trygg och säker i bussen.
Det här behöver du ha
D-körkort
Giltigt Yrkeskompetensbevis YKB
Goda kunskaper i svenska språket
Erfarenhet av serviceyrken är meriterande
Det här får du hos Keolis
Förutom en gedigen introduktionsutbildning har du som bussförare på Keolis en teamchef som är tillgänglig och stöttar dig i din vardag. Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter.
Så här söker du
Välkommen att registrera din ansökan i form av ett personligt brev och CV.
Urval och gruppintervjuer kommer att ske löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Savanna Aljaderi, Rekryterare savanna.aljaderi@keolis.se Ersättning
BBA Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Savanna aljaderi savanna.aljaderi@keolis.se Jobbnummer
9533129