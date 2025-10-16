Bussförare - Lund (Skåne) - 85%
2025-10-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
, Landskrona
, Värnamo
, Gislaved
Keolis söker nu bussförare till Lund. Vi söker dig som tycker om att möta människor och ge service. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i ett företag där vi tar ansvar och respekterar varandra, våra resenärer och värnar om miljön. Som bussförare hos Keolis förenklar du våra resenärers vardag. Vår omtänksamhet, kompetens och mångfald gör att vi tillsammans bygger en uppskattad arbetsplats, både internationellt och lokalt. Vare sig du är medarbetare eller resenär ska du alltid känna dig välkommen hos Keolis.
Om tjänsten
Keolis började köra stadstrafiken i Lund från och med augusti 2023. Vi söker nu medarbetare som kan jobba på 85%. Trafiken körs hela trafikdygnet vilket innebär varierande arbetstider. Introduktionen kommer vara både digital och i utbildningssal för att ge dig de bästa förutsättningar för att känna dig trygg i trafiken och kunna ge våra resenärer den bästa servicen.
Det här behöver du ha
D-körkort
Giltigt Yrkeskompetensbevis YKB
Goda kunskaper i svenska språket
Erfarenhet av serviceyrken är meriterande
Det här får du hos Keolis
Förutom en gedigen introduktionsutbildning har du som bussförare på Keolis en teamchef som är tillgänglig och stöttar dig i din vardag. Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att skicka ut ett personlighetstest det skickas till din mejl via AlvaLabs.
Vid frågor eller funderingar kontakta savanna.aljaderi@keolis.se Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Savanna Aljaderi savanna.aljaderi@keolis.se 070-5559778 Jobbnummer
9559835