Bussförare - beställningstrafik

Westin Buss Stockholm AB / Lokförarjobb / Stockholm
2026-03-10


Vill du ha ett bussjobb med mer fokus på kvalitet i stället för stress och att jaga minuter? På Westin Buss ser vi tillsammans till att våra bussar alltid är hela, rena och därmed bekväma att köra!
Vårt garage ligger i Bromma, fem minuters promenad från tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda. För dig som har bil har vi inhägnad parkering för din bil under ditt arbetspass. Vi har kollektivavtal.

Vi söker dig som:
Har D-körkort och YKB för persontrafik.
Pratar och skriver flytande på svenska.
Pratar bra engelska.
Har erfarenhet av att köra buss i beställningstrafik och/eller i linjetrafik.
Har god lokalkännedom i Stockholm
Ser att en bussresa är så mycket mer än bara en transport.

Om detta stämmer på dig så skicka din ansökan till oss redan nu. Vi återkommer till dig inom kort.
Vi rekryterar löpande och anställer många förare.

För frågor kontakta Mats Nilsson, 070-447 80 17 nyttjobb@westinbuss.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: nyttjobb@westinbuss.se

Arbetsgivare
Westin Buss Stockholm AB (org.nr 556133-6685), https://www.westinbuss.se/
Gjuterivägen 21 (visa karta)
168 67  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mats Nilsson
nyttjobb@westinbuss.se
070-447 80 17

Jobbnummer
9789077

