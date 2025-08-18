Business Transformation Analyst
2025-08-18
Azets är en internationell koncern som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom lön, ekonomi och HR, vi är i dagsläget 350 + medarbetare i Sverige och 9000 globalt. Med det förvärv vi avser att göra till sommaren kommer vi välkomna ytterligare 270 kollegor i Sverige och växa vårt tjänsteutbud inom revision.
Vill du vara en nyckelspelare i ett företag i utveckling - där strategi möter verklighet och där ditt arbete får genomslag i hela organisationen? Nu söker vi på Azets en Business Transformation Analyst som vill vara med och driva vår förändringsresa, både i Sverige och inom Azets Group.
Det här är en roll för dig som kombinerar stark analytisk förmåga med känsla för samarbete och struktur. Du gillar när det händer mycket, och trivs i skärningspunkten mellan strategi, projektledning och förändringsarbete. Som Business Transformation Analyst är du en central del av vårt transformationsteam. Du arbetar nära ledningsgrupp, affärsområden och olika stödfunktioner för att stötta organisationen i att förverkliga vår strategi. Du kommer arbeta både operativt och strategiskt - med allt från analys och planering till facilitera workshops och uppföljning av transformationsinitiativ.
Tillsammans med kollegor i Business Transformation-funktionen är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi som organisation ska lyckas - på riktigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Stötta strategiprocessen genom analys, förberedelse och samordning.
* Identifiera nuläge, framtida målbild och möjligheter till förbättring.
* Projektleda och driva förändringsinitiativ inom olika delar av verksamheten.
* Koordinera arbete mellan olika funktioner, team och externa intressenter.
* Ta fram underlag till workshops, möten och kommunikation.
* Samla in och analysera data som stöd för prioriteringar och beslutsfattande.
* Skapa uppföljnings- och rapporteringsmaterial för ledning och intressenter.
Erfarenhet och kvalifikationer
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har ett öga för både detaljer och helhet. Du har tidigare arbetat med transformation, strategi eller förändringsledning - gärna i en roll som managementkonsult, affärsanalytiker eller projektledare.
Du är kommunikativ, trygg i samarbeten på olika nivåer, och får saker att hända även i komplexa sammanhang.
Vi tror att du har:
* Kandidatexamen inom ekonomi, teknik eller liknande
* Minst 5 års erfarenhet av affärsanalys, strategiimplementering eller förändringsarbete
* Erfarenhet av transformation från t.ex. konsultbolag eller större organisation
* Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint
* Vana av att arbeta i högt tempo med flera parallella initiativ
* Meriterande med kunskap i Power BI, Jira eller certifieringar inom projektledning/förändringsledning
Bli en del av Amazing Azets
Hos Azets får du möjlighet att växa både personligt och professionellt i en kultur som präglas av självledarskap och engagemang. Vi värdesätter work-life balance och skapar gemenskap genom sociala aktiviteter, både på och utanför kontoret. Som ett värderingsdrivet företag vill vi att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och känna stolthet över sitt arbete.
Placering är på Azets kontor i Linköping och tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse. Vi kallar till intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Har du några funderingar innan du söker?
Kontakta:
Helena Persson, Talent Acquisition & Employer Branding helena.persson@azets.com
Sara Franklin, Head of Business Transformation, sara.franklin@azets.com
