Business Systems Analyst
2026-02-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi behöver nu förstärka vår sektion Design Applications, vilket ger dig en möjlighet att ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss på Saab i Linköping. Vi söker dig som vill ingå i vårt team av metodutvecklare i de PLM / CAD-system vi förvaltar. Dina arbetsuppgifter blir att stötta våra konstruktörer med att utveckla, anpassa och optimera vår CAD-metodik, samt att utföra och dokumentera funktionstest vid systemförändringar.
Du kommer även arbeta med att effektivisera våra arbetssätt med Model Based Definition -flöden utifrån verksamhetskrav.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utföra metodikutredningar och metodikutveckling
* MBD-arkitektur
* Verifiering och testning
* Tillhandahålla användarstöd till konstruktörer
* Utforma kravspecifikationer och förbättringsförslag
* Skapa och uppdatera dokumentation och användarinstruktioner
I din roll som metodutvecklare ingår att ha daglig kontakt med användare och kravställare samt ett nära samarbete med våra egna systemutvecklare inom förvaltningsteamet. Du har också möjlighet att förutom metodutveckling och funktionstestning även projektleda utvecklingsprojekt för våra CAD-applikationer, om det är något som lockar dig. Dina arbetsuppgifter anpassas efter hur erfaren du är inom CAD-metodik, IT-drift, användarsupport och förvaltning.
På Saab Aeronautics har vi stort fokus på kontinuerligt lärande, utbildning och personlig utveckling via en mängd olika verktyg och initiativ.
Din profil
Vi tror att du idag har några av följande kompetenser eller erfarenheter:
* Du är civilingenjör, högskoleingenjör, senior gymnasieingenjör eller har likvärdig arbetslivserfarenhet.
* Du är eller har jobbat som senior konstruktör med goda kunskaper inom ett eller flera system som används inom produktutveckling, produktion eller underhåll. De viktigaste av dessa system för oss är CAD och PLM-verktygen CATIA, ENOVIA VPM, 3DEXPERIENCE och Siemens NX/TC.
* Du har sedan tidigare erfarenhet av modellbaserat arbetssätt och integrerade systemlösningar.
* Du är kundfokuserad och har förmågan att se användarnas behov och önskemål.
* Du har förmåga att följa en kravbild, men även kritiskt granska information och föreslå förbättringar.
* Du har en god analytisk förmåga.
* Du uttrycker dig med lätthet i tal och skrift både på svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt bestämmelser för säkerhetsskydd, och för inplacering i säkerhetsklass finns även krav på visst medborgarskap.
Arbetsplatsen är i Linköping, Tannefors.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
