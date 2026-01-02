Business Support Manager till Triumph Motorcycles
Svensk Autorekrytering AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som Business Support Manager ansvarar du för det kommersiella eftermarknadsstödet, försäljningssupporten och återförsäljarutvecklingen inom den nordiska regionen. Din uppgift är att stärka Triumphs eftermarknadsverksamhet genom återförsäljarnätverket, driva initiativ, implementera förbättringar och säkerställa att återförsäljare är uppkopplade och fullt operativa i relevanta system. Rollen omfattar även administration av delar, kläder och tillbehör mellan vårt distributionscenter och återförsäljare, samt hantering av PCA-returprocessen inom nätverket.
En viktig del av rollen är återförsäljarutveckling, där du samordnar relevanta supportaktiviteter för att säkerställa att nätverket fungerar optimalt vad gäller försäljningseffektivitet, kvalitetsleveranser, revisioner, utbildningsmöjligheter och uppföljning av kundundersökningar. Dessutom ansvarar du för förberedelse och distribution av försäljnings- och återförsäljarmålrapporter samt produkt- och PCA-prislistor, och där du är en direkt support till den nordiska säljorganisationen och jobbar nära Sales Manager, Aftermarket & Offroad Manager och VD. Du kommer att arbeta nära kollegor för att generera nya idéer, dela marknadsinsikter och utveckla taktiska initiativ för att driva verksamheten framåt.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Ge administrativt stöd till Sales Manager och Offroad Program Manager.
• Hantera dagliga återförsäljar- och kundförfrågningar samt supportera Sales Manager.
• Tillsammans med Sales Manager identifiera och utnyttja nya försäljningsmöjligheter hos befintliga och potentiella återförsäljare.
• Skapa veckovisa, månatliga och ad hoc-rapporter om försäljningstransaktioner och uppföljning för återförsäljare och Sales Manager.
• Hantera och organisera juridiska dokument och avtal för återförsäljare.
• Administrera kommersiella dokument och arkivering, inklusive AOPs, återförsäljarutveckling och kontrakt.
• Uppdatera och publicera produkt- och PCA-prislistor till återförsäljare, inklusive uppladdning på webbplatsen.
• Hantera orderuppföljning och statusrapporter för PCA samt ge uppdateringar till återförsäljare.
• Registrera, rapportera och korrigera eventuella avvikelser i prisfiler, artikelregistrering och system.
• Administrera återförsäljarutveckling, inklusive att stödja den interna etableringen av nya återförsäljare genom olika godkännandesteg och sammanställa relevant information för utvärdering, såsom affärsplaner och ekonomiska uppgifter.
• Samordna med arkitekter för att ta fram ritningar enligt DBS-krav och säkerställa att nödvändiga godkännanden erhålls i samarbete med Sales Manager och GM.
• Planera och genomföra återförsäljarrevisioner med externa parter och arbeta med försäljningsorganisationen för att hantera korrigerande åtgärder.
• Övervaka och följa upp CSI (NPS) för försäljning och service i nära samarbete med försäljningsorganisationen för relevanta åtgärder.
• Upprätthålla effektiva kommunikationskanaler med andra avdelningar inom företaget för att identifiera försäljningsmöjligheter.
• Hantera och besvara inkommande samtal, e-post och förfrågningar från kunder och återförsäljare samt vidta lämpliga åtgärder i samarbete med försäljningsorganisationen.
• Säkerställa att arbetsuppgifter levereras i tid och uppfyller krav på kostnad och kvalitet.
Din Profil
För att lyckas i rollen som Business Support Manager behöver du en kombination av erfarenhet, analytisk förmåga och en stark drivkraft att förbättra processer och relationer. Du har en bakgrund inom administrativt och kommersiellt stöd, gärna inom eftermarknad eller återförsäljarnätverk. Med din analytiska förmåga och erfarenhet av rapportering, uppföljning och dokumenthantering kan du effektivt hantera stora mängder information och omvandla insikter till konkreta åtgärder. Erfarenhet av kund- och återförsäljarhantering samt affärsutveckling ger dig en stark grund för att driva initiativ som stärker företagets marknadsposition.
Som person är du strukturerad och noggrann, med förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du arbetar självständigt och är proaktiv i att identifiera förbättringsområden och driva initiativ framåt. Din affärsdrivna inställning gör att du alltid strävar efter hög kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Samtidigt är du flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter och prioritera rätt. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både interna och externa parter är det avgörande att du är kommunikativ och relationsskapande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, och om du även behärskar ytterligare skandinaviska språk är det meriterande. Du har en hög systemvana, särskilt inom Microsoft Office-paketet, med avancerade kunskaper i Excel. Om företaget
Triumph är den största brittiska motorcykeltillverkaren och har över 700 återförsäljare världen över. Företaget grundades år 1902, och 2022 firade Triumph Motorcycles 120 år av motorcykeltillverkning. I mer än två decennier har Triumph Motorcycles haft sitt huvudkontor i Hinckley, Leicestershire, där de producerar ikoniska motorcyklar som kombinerar autentisk design, karaktär, karisma och prestanda.
Triumph har för närvarande cirka 2 000 anställda globalt och driver dotterbolagsverksamheter i Storbritannien, Nordamerika, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Japan, Sverige (Skandinavien), Benelux, Brasilien, Indien och Thailand, samt ett nätverk av oberoende distributörer. Företaget har produktionsanläggningar i Hinckley, Leicestershire och Thailand, samt CKD-anläggningar i Brasilien och Indien.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av ansvarig rekryterare Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teo Sandahl teo.sandahl@autorekrytering.se Jobbnummer
9667773