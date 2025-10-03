Business Support
OIO Väst AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du ett öga för detaljer och en passion för att skapa ordning i stora datamängder? Besitter du dessutom goda kunskaper i Excel och trivs i en supporterande roll där noggrannhet är nyckeln till framgång? Då kan tjänsten som Business Support vara din nästa utmaning! Tillsammans med vår partner söker vi nämligen en Business Support till deras KAM-avdelning. I rollen blir du en nyckelspelare i att stötta verksamhetens affärsprocesser och säkerställa hög datakvalitet i samband med att ett stort projekt. Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Som Business Support blir du en viktig del av KAM-avdelningen och arbetar nära såväl filialer som Key Account Managers. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Sortering och migrering av stora mängder data i Excel för att passa in i nya system.
Registervård och säkerställande av hierarkier kopplade till exempelvis materialslag och prislistor.
Stöd i frågor som rör priser, fakturering och uppdateringar av kundspecifika uppgifter.
Identifiera och analysera flaskhalsar samt bidra med lösningar för att optimera processer.
Kontakt med interna avdelningar via mail för att stötta filialer och säljorganisationen.
Du kommer arbeta både proaktivt och reaktivt för att lösa problem och säkerställa att uppgifter slutförs med hög kvalitet och noggrannhet. Introduktionen sker genom att du tar rygg på en kollega för att snabbt komma in i rollen.
Vi söker dig som
Har en bakgrund inom ekonomi, administration eller datahantering, gärna med erfarenhet av arbete i större affärssystem.
Är analytisk, noggrann och har ett öga för detaljer.
Har goda kunskaper i Excel och är van att hantera stora datamängder.
Har en "doer"-attityd och inte är rädd för att be om hjälp när det behövs.
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av registervård, datamigrering eller arbete med hierarkier och masterdata. Därtill är det meriterande om man besitter goda kunskaper i Microsoft-miljön, särskilt systemet Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (FO).
För att lyckas i rollen tror vi att du beskriver dig själv som initiativtagande, affärsmässig och ansvarstagande. Du är lösningsorienterad och arbetar strukturerat för att säkerställa att uppgifterna genomförs i tid och med hög kvalitet. Du ser problem som en utmaning att lösa och är inte rädd för att ta ägarskap när det behövs. Du kommer snabbt igång med ditt arbete och arbetar med stor omsorg för att slutföra dina uppgifter med hög kvalitet. Med det sagt har du ett öga för detaljer och är vaksam på felaktigheter/avvikelser i underlag och information. Då du blir del av ett större projekt är det även viktigt att du är en person med god samarbetsförmåga. Du trivs i samverkan med andra, är lyhörd samt prestigelös i att ställa upp där det behövs för stunden.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag via OIO med start i november. Uppdraget sträcker sig initialt över 6 månader med möjlighet till förlängning givet att samtliga parter är nöjda.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Placering: Centrala Göteborg
Lön: Fast månadslön
Kontaktperson: Hanna Lundblad
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9539104