Business Solutions Analyst till Nordiska Galleriet
Needo Recruitment Sthlm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Business Solutions Analyst till NO GA Group
Vill du vara med och säkra stabiliteten och vidareutveckla systemlandskapet hos ett ledande bolag i stark tillväxt? NO GA Group söker nu en affärsnära och lösningsorienterad Business Solutions Analyst som vill spela en nyckelroll i att skapa effektiva, pålitliga och skalbara digitala flöden för framtida expansion!Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Nordiska Galleriet öppnade sin första butik på Nybrogatan i Stockholm redan 1912 och har sedan dess varit en självklar destination för exklusiva möbler och modern design. År 2016 inleddes en ny expansiv era och 2021 bildades NO GA Group som idag är moderbolag till Nordiska Galleriet, Länna Möbler och Dusty Deco. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, över 300 medarbetare och en omsättning på mer än 1 miljard kronor.
NO GA Group är Nordens ledande aktör inom high-end designmöbler med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Deras vision är att göra den globala designmöbelindustrin till en aktiv del av samtiden och populärkulturen genom digital innovation, skalbar distribution och stark varumärkesbyggnad.
Om tjänsten som Business Solutions Analyst
I rollen som Business Solutions Analyst ansvarar du för support, stabilitet och intern förvaltning av NO GA Groups systemlandskap. Du fungerar som navet mellan verksamhet och IT och säkerställer att informationsflöden, datakvalitet och integrationer mellan affärskritiska system såsom e-handel, ERP, POS och PIM, fungerar optimalt. Du arbetar nära Business Solutions Manager och är delaktig i både förvaltning och vidareutveckling av befintliga samt nya systemlösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta och säkerställa stabil drift av koncernens system och integrationer
Felsöka och hantera incidenter samt ge intern support till butik och huvudkontor
Säkerställa hög datakvalitet och fungerande informationsflöden
Dokumentera processer, rutiner och systemförändringar
Delta i kravanalys, testning och driftsättning av nya funktioner
Koordinera kontakter med externa leverantörer
Ansvara för onboarding/offboarding, behörigheter och teknisk administration
Om dig
Du har några års erfarenhet av systemförvaltning, applikationssupport eller liknande roller och trivs i en miljö där teknik och verksamhet möts. Du är analytisk, strukturerad och gillar att felsöka och förstå samband i komplexa systemflöden. Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trygg i dialogen med både användare och leverantörer. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.Viktigt för tjänsten är:
4+ års erfarenhet av systemförvaltning och applikationssupport
Förståelse för integrationer, datalogik och affärsflöden
God problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt
Förmåga att arbeta i snabbrörliga miljöer
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Meriterande med erfarenhet från e-handel samt Microsoft Business CentralÖvrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Finner du tjänsten som Business Solutions Analyst hos NO GA Group intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Nordiska Galleriet Group AB Kontakt
Elin N. Danielsson elin@needo.se Jobbnummer
9718806