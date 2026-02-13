Business Manager

Restaurang Zaiqa AB / Kockjobb / Borås
2026-02-13


Om rollen
Som driftschef kommer du att ha en central roll i att säkerställa att restaurangen fungerar effektivt varje dag. Du leder personalen, koordinerar arbetsflöden, stöttar både serverings- och köksteam samt upprätthåller en hög servicenivå. Rollen passar dig som trivs med att kombinera praktiskt operativt arbete med administration, planering och problemlösning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övervaka den dagliga driften och säkerställa ett smidigt serviceflöde

Leda, motivera och stötta personal under arbetspass

Samordna kommunikationen mellan kök och servering

Ansvara för schemaläggning och bemanningsplanering

Stötta vid rekrytering, introduktion och personalutveckling

Säkerställa efterlevnad av hygien-, säkerhets- och alkohollagstiftning

Hantera gästförfrågningar, feedback och problemlösning

Följa upp lager, beställningar och leverantörskontakter

Assistera vid planering av evenemang, gruppbokningar och specialarrangemang

Förbättra rutiner, arbetsflöden och operativa processer

Arbeta operativt under högsäsong och vid evenemang

Vem är du?
Du är strukturerad, positiv och serviceinriktad - en person som trivs i en dynamisk miljö och tycker om att arbeta med människor. Du har gedigen erfarenhet av drift, administration och teamledning samt är bekväm med att samordna flera arbetsuppgifter samtidigt. Du kommunicerar väl i mångkulturella miljöer och bidrar till en välkomnande atmosfär för både gäster och personal.
Vi tror att du har:
Universitetsexamen i företagsekonomi från Sverige

Minst 5 års relevant och verifierbar erfarenhet inom drift, administration eller teamledning

God samordnings- och organisationsförmåga

Förmåga att motivera och stötta personal

Serviceinriktad inställning och god problemlösningsförmåga

Erfarenhet av att arbeta i högt tempo

Goda språkkunskaper i urdu, punjabi och engelska. Svenska är meriterande

Erfarenhet av digitala system är meriterande

Vi erbjuder:
En varierande och meningsfull roll med stort inflytande över den dagliga verksamheten

En stöttande och mångkulturell arbetsmiljö

Möjligheter till professionell utveckling och karriärtillväxt

Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt överenskommelse

Så ansöker du:
Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt till (e-post). Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Kvalifikationer
Masterexamen i företagsekonomi

Minst 5 års relevant erfarenhet inom drift, administration eller teamledning

Språk

Kvalifikationer
Urdu

Punjabi

Engelska

Meriterande:
Svenska

Så ansöker du :
Skicka in ditt CV tillsammans med personligt brev och foto så snart som möjligt till (e-post).
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@zaiqaboras.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Zaiqa AB (org.nr 559549-1167)
Alingsåsvägen 27 (visa karta)
504 38  BORÅS

Arbetsplats
Zaiqa AB, Restaurang

Kontakt
M. Zeeshan Anjum
zaiqaindisk@gmail.com

Jobbnummer
9742892

