Business Manager
Restaurang Zaiqa AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-02-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Zaiqa AB i Borås
Om rollen
Som driftschef kommer du att ha en central roll i att säkerställa att restaurangen fungerar effektivt varje dag. Du leder personalen, koordinerar arbetsflöden, stöttar både serverings- och köksteam samt upprätthåller en hög servicenivå. Rollen passar dig som trivs med att kombinera praktiskt operativt arbete med administration, planering och problemlösning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övervaka den dagliga driften och säkerställa ett smidigt serviceflöde
Leda, motivera och stötta personal under arbetspass
Samordna kommunikationen mellan kök och servering
Ansvara för schemaläggning och bemanningsplanering
Stötta vid rekrytering, introduktion och personalutveckling
Säkerställa efterlevnad av hygien-, säkerhets- och alkohollagstiftning
Hantera gästförfrågningar, feedback och problemlösning
Följa upp lager, beställningar och leverantörskontakter
Assistera vid planering av evenemang, gruppbokningar och specialarrangemang
Förbättra rutiner, arbetsflöden och operativa processer
Arbeta operativt under högsäsong och vid evenemang
Vem är du?
Du är strukturerad, positiv och serviceinriktad - en person som trivs i en dynamisk miljö och tycker om att arbeta med människor. Du har gedigen erfarenhet av drift, administration och teamledning samt är bekväm med att samordna flera arbetsuppgifter samtidigt. Du kommunicerar väl i mångkulturella miljöer och bidrar till en välkomnande atmosfär för både gäster och personal.
Vi tror att du har:
Universitetsexamen i företagsekonomi från Sverige
Minst 5 års relevant och verifierbar erfarenhet inom drift, administration eller teamledning
God samordnings- och organisationsförmåga
Förmåga att motivera och stötta personal
Serviceinriktad inställning och god problemlösningsförmåga
Erfarenhet av att arbeta i högt tempo
Goda språkkunskaper i urdu, punjabi och engelska. Svenska är meriterande
Erfarenhet av digitala system är meriterande
Vi erbjuder:
En varierande och meningsfull roll med stort inflytande över den dagliga verksamheten
En stöttande och mångkulturell arbetsmiljö
Möjligheter till professionell utveckling och karriärtillväxt
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt överenskommelse
Så ansöker du:
Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt till (e-post). Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Masterexamen i företagsekonomi
Minst 5 års relevant erfarenhet inom drift, administration eller teamledning
SpråkKvalifikationer
Urdu
Punjabi
Engelska
Meriterande:
Svenska
Så ansöker du :
Skicka in ditt CV tillsammans med personligt brev och foto så snart som möjligt till (e-post).
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@zaiqaboras.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Zaiqa AB
(org.nr 559549-1167)
Alingsåsvägen 27 (visa karta
)
504 38 BORÅS Arbetsplats
Zaiqa AB, Restaurang Kontakt
M. Zeeshan Anjum zaiqaindisk@gmail.com Jobbnummer
9742892