Business Development Manager till Seriline

Är du en relationsbyggande affärsutvecklare som gillar att vara i centrum? Trivs du med att arbeta från första kontakt till affär och långsiktigt partnerskap? Trivs du med att utbilda, utmana och utveckla kunder i tekniskt avancerade lösningar? Då är detta rollen för dig!
Om Seriline
Seriline är ett svenskt teknikföretag med fokus på identitets- och accesshantering (IAM) det vill säga lösningar för att säkerställa att rätt person eller enhet har rätt behörighet i rätt system eller miljö. Genom att kombinera modern teknik med mångårig erfarenhet utvecklar Seriline egna programvaror, webb-lösningar, säkerhetssystem, hårdvara och tjänster som förenklar flöden för identiteter med integritet och hög säkerhet i fokus.
Seriline präglas av ett starkt samarbete mellan affär, teknik och leverans. Här värdesätts nyfikenhet, kvalitet och ansvarstagande, och bolaget lägger stor vikt vid att bygga långsiktiga kundrelationer. Kulturen är prestigelös och engagerad, där hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa framgångsrika leveranser och nöjda kunder.
Om tjänsten som Business Development Manager
Som Business Development Manager på Seriline har du ett helhetsansvar för ett specifikt affärssegment från första dialog till stängd affär och vidareutveckling av kundrelationen. Du arbetar med både nya och befintliga kunder och ansvarar för att bygga starka, långsiktiga relationer genom nätverksförsäljning, rådgivande dialog och affärsutveckling.
Du är en synlig representant för Seriline och trivs med att utbilda och utmana kunder, exempelvis genom presentationer, möten och webinarier. Rollen innebär resor och ett nära samarbete med interna team såsom produkt, teknik och leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva affärsutveckling från ax till limpa, från prospektering till avslut
Arbeta med både nya och befintliga kunder, identifiera rätt beslutsfattare och hantera flera stakeholders hos kund
Utmana befintliga arbetssätt hos kunder med hjälp av Serilines lösningar
Utbilda och bygga kunskap och realtioner kring Serilines lösningar för en bredare målgrupp av offentliga och privata kunder, särskilt inom svensk basindustri
Om dig
Vi söker dig som har stark erfarenhet av B2B-försäljning, affärsutveckling eller liknande roller inom IT, teknik eller tjänsteförsäljning. Du är van att arbeta självständigt med hela säljprocessen och har en god förståelse för hur man skapar värde för olika typer av kunder. Du har möjlighet och vilja att resa i tjänsten och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du förtroendeingivande och socialt skicklig. Du gillar att vara i central roll och driva dialoger, både i mindre möten och i större forum. Du är nyfiken, affärsdriven och trivs med att ta initiativ, bygga nätverk och skapa nya kontakter.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av affärsutveckling eller konsultativ B2B-försäljning
Proven track record av att ha sålt tekniska lösningar
Förmåga att hantera flera stakeholders och beslutsfattare
Driv, energi och vilja att stänga affärer
Serilines erbjudande
Hos Seriline får du en affärsnära och synlig roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Du erbjuds konkurrenskraftiga villkor och möjligheten att arbeta med marknadsledande lösningar inom ett område som växer snabbt. Här finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa tillsammans med bolaget, både nationellt och internationellt.
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Tycker du att rollen som Business Development Manager hos Seriline låter spännande? Skicka in din ansökan redan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
