Business Development Manager inom SMB
Iver Sverige AB / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2026-01-07
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Motala
, Linköping
, Norrköping
, Skövde
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Business Development Manager till vårt SMB - team i Östergötland med fokus på nyförsäljning inom IT-drift och outsourcing. För denna rekrytering söker vi en mer senior profil med ett brett nätverk inom regionen som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic societyIver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver Som BDM i vårt SMB team (Small Medium Business) är du ansvarig för hela säljcykeln, från att identifiera nya affärsmöjligheter till att förhandla och stänga affärer. Dina kunder är små och medelstora företag, och du kommer att:
Identifiera och bearbeta nya kunder.
Skapa lösningar som möter kundernas affärs- och teknikbehov.
Bygga starka relationer med beslutsfattare och nyckelpersoner.
Samarbeta med ett nationellt säljteam där vi jobbar mot gemensamma mål.
Du får även möjlighet att bidra till utvecklingen av affärsområdet SMB och forma din egen framtid i en miljö präglad av innovation och tillväxt.
Vad erbjuder vi dig?På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? För att lyckas i rollen som BDM hos oss tror vi att du har:
5-7 års erfarenhet av framgångsrik tjänsteförsäljning inom IT-drift/outsourcing.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa nya kundrelationer och stänga affärer.
En etablerad närvaro och ett välutvecklat och starkt kontaktnät i Östergötland.
Förmågan att förstå kunders behov och utveckla innovativa lösningar.
En utpräglad hunter-profil med hög energi och vinnarmentalitet.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från vårt kontor i Linköping eller Motala. Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-02-07. Välkommen att kontakta rekryterande chef Jim Qvarfordt (Jim.qvarfordt@iver.se
) eller rekryterare Jennie Vilhelmsson (Jennie.vilhelmsson@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7013848-1777784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Ågatan 29 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9672386