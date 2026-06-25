Business Developer - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-25
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Om uppdraget 🌟
Vill du vara med och lansera en ny digital plattform med fokus på cirkulära affärsmodeller inom fordonsbranschen? Nu söker vi en Business Developer som får en central roll i utrullningen av en digital plattform för begagnade lastbilsdelar.
I rollen ansvarar du för att driva onboarding, aktivering och långsiktig användning av plattformen tillsammans med verkstäder och samarbetspartners. Du arbetar nära kommersiella, tekniska och produktrelaterade funktioner för att säkerställa att kundinsikter omsätts till konkreta förbättringar och ett framgångsrikt införande.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Driva onboarding och aktivering av verkstäder på plattformen.
Säkerställa hög användning och fortsatt engagemang efter lansering.
Genomföra användartester och samla in strukturerad kundfeedback.
Omsätta kundinsikter till förbättringsförslag och prioriterade utvecklingsinitiativ.
Definiera och följa upp KPI kopplade till aktivering, användning och kundvärde.
Bidra till kommersiella analyser och intervjuer kring betalningsvilja.
Vara kundens röst i samarbetet mellan Commercial, Product och Tech.
Bidra till en framgångsrik utrullning av plattformen i nära samarbete med interna och externa intressenter.
Förväntade leveranser 🎯
Genomförd onboarding av nya kunder enligt utrullningsplan.
Hög kundaktivering och ökad användning av plattformen.
Strukturerad insamling och dokumentation av kundfeedback.
Tydliga förbättringsförslag baserade på användarinsikter.
Etablerade KPI och löpande uppföljning av resultat.
Effektivt samarbete mellan affärs-, produkt- och teknikorganisationen.
Din profil ✅Obligatoriska kompetenser
Erfarenhet av större utrullningar, implementationer eller customer enablement.
Dokumenterad erfarenhet från kundnära roller.
Erfarenhet av att arbeta i snabbföränderliga miljöer.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av nära samarbete med Product- och Tech-team.
Erfarenhet av marketplace-plattformar eller komplexa ekosystem med flera intressenter.
Erfarenhet av KPI-uppföljning och datadrivet förbättringsarbete.
Svenska eller ytterligare europeiska språk.
Personliga egenskaper 🌟
Stark relationsbyggare med god kommunikativ förmåga.
Affärsdriven och kundorienterad.
Strukturerad och prestigelös med ett praktiskt arbetssätt.
Analytisk och van att arbeta med KPI och uppföljning.
Trivs i en entreprenöriell miljö med högt eget ansvar.
Har förmåga att balansera kundbehov med affärsmål.
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid (100%)
Period: 2026-06-29 – 2026-12-31
Möjlighet till förlängning: Möjlighet till förlängning finns.
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970436-2070631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9978722