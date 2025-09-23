Business Controller till Polygon Sverige
2025-09-23
Vill du växa i en controllerroll, utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och bidra i en organisation där din analys och ditt engagemang gör verklig skillnad? Polygon Sverige söker nu en business controller till vårt ekonomiteam.
Om rollen Som business controller blir du en viktig del av teamet och får möjlighet att successivt bygga upp din kompetens inom controlling. Du kommer att bidra till analyser, rapporter och uppföljningar som ger chefer och ledning ett tydligt beslutsunderlag, och samtidigt utvecklas i en lärande miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i analys av organisationens resultat och prestationer
Stödja i att ta fram rapporter, presentationer och statistik
Följa upp budget, prognoser och projektkostnader
Vara delaktig i att utveckla rapporteringsrutiner och verktyg
Samarbeta med andra avdelningar för att samla in och tolka data
Vi söker dig som
Har 1-2 års erfarenhet som controller
Har mycket goda kunskaper i Excel och gärna intresse för Power BI eller liknande verktyg
Är analytisk, noggrann och nyfiken på att utvecklas vidare
Har en god kommunikativ förmåga och trivs med samarbete
Är motiverad att bygga en långsiktig karriär inom controlling
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stor möjlighet att växa
Stöd och mentorskap från erfarna kollegor
En arbetsmiljö präglad av engagemang, samarbete och framåtanda
Erfarenhetsutbyte i en internationell koncern som finns i 18 länder
Om Polygon Sverige Polygon är marknadsledande inom skadebegränsning, sanering, fukt- och vattenskador samt temporära klimatlösningar. Med över 500 medarbetare i Sverige, och totalt mer än 8 000 i 18 länder, hjälper vi människor och företag att snabbt återgå till en normal vardag efter en skada. Praktisk information
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Solna Strand
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Tillträde: Under november 2025 (enligt överenskommelse)
