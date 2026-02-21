Business Controller till ledande drivmedelsföretag!
Vill du arbeta verksamhetsnära och kombinera analys, affärsförståelse och utveckling? Nu söker vi en Business Controller till ett konsultuppdrag där du stöttar försäljningsverksamheten med uppföljning, analys och finansiell styrning.
OM TJÄNSTEN
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar hos vår kund. Uppdraget är initialt tillfälligt med start omgående, parallellt som en rekryteringsprocess pågår.
Du blir en del av controllingteamet för Commercial Scandinavia, bestående av fem personer inklusive chef. Teamet arbetar nära verksamheten och fungerar som affärsstöd inom analys, uppföljning och styrning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Som Business Controller kommer du att stötta en försäljningssektion inom affärsområdet med uppföljning av försäljning, finansiell planering, analyser och måluppföljning - både på sektionsnivå och för affärsområdet som helhet.
• Resultatuppföljning, lönsamhets- och marginalanalyser
• Utveckling av affärsuppföljning, nya affärsmodeller och intäktsströmmar
• Ansvara för finansiella planer, måluppföljning, analys och rapportering
• Förbättra och effektivisera processer inom M&S för att säkerställa en kvalitativ affärs- och marginaluppföljning
• Delta i sektionsledningsgruppen inom affärsområdet och konstruktivt bidra till den utifrån ett Controlling-perspektiv
• Agera rådgivare i relevanta ekonomiska frågor för kontaktytorna inom Commercial Scandinavia inklusive diverse bokslutsrelaterade uppgifter.
VI SÖKER DIG SOM
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
• 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet från controlling
• Avancerade kunskaper i Microsoft Excel för hantering av stora datamängder
• Goda kunskaper i övriga Officeprogram
• Gedigen erfarenhet av BI-system, gärna Microsoft Power BI
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som business controller inom Retailverksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i internationella team
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Vara förändringsorienterad och lyhörd för verksamhetens behov.
• Vara Initiativtagande, proaktiv, analytisk, noggrann och tar plats både som controller och affärspartner.
• Vara lösningsorienterad och flexibel med en inställning att det tar tid att komma in i en komplex miljö med utmanande processer och flöden.
• Ha positiv inställning och trivas med att arbeta både enskilt och i grupp.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
