Business Controller till globalt bolag

Vill du vara med och bidra till styrning och utveckling i en internationell miljö? Vi söker nu en erfaren Business Controller till en global koncern i Göteborg. Här får du en viktig roll i att stötta ledningen genom finansiell analys, uppföljning och rådgivning, med fokus på att skapa värde och driva förändring.
Som Business Controller blir du en del av ett team där samarbete, engagemang och affärsnytta står i centrum. Du kommer att arbeta nära både lokala och globala intressenter och ges stora möjligheter att utveckla processer, driva digitalisering och bidra till organisationens långsiktiga framgång.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
I rollen som Business Controller fungerar du som en affärspartner till ledningen, med ansvar för att analysera, följa upp och driva finansiella resultat. Du är med och skapar beslutsunderlag, identifierar risker och möjligheter samt stödjer organisationen i olika strategiska initiativ.
Arbetet omfattar både operativt och strategiskt controllerarbete och kräver god förmåga att bygga nätverk och samarbeta i en komplex organisation.
Sammanfattningsvis innebär ditt arbete att
Arbeta med forecast, analys och rapportering av verksamhetens kostnader och finansiella utveckling
Bidra till att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer, med hjälp av digitala verktyg
Vara ett bollplank och stöd till ledningen i olika beslut och initiativ
Delta i globala samarbeten och ha daglig kontakt med kollegor internationellt
Stödja i ad hoc-analyser och leverera underlag för strategiska beslut
Arbeta projektbaserat
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet inom Business Controlling eller liknande roll
Är trygg i att arbeta i större, komplexa organisationer
Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Har erfarenhet av arbete med rapportering, forecast och analys
För att lyckas i rollen tror vi att du beskriver sig som analytisk och strukturerad, med förmåga att se helhetsperspektiv. Vidare är du kommunikativ och social med fallenhet för att bygga relationer och nätverka med lätthet. Därtill upplevs du som drivande och förändringsorienterad, där du ser möjligheter tar du också initiativ. Du är samarbetsinriktad och engagerad, men trygg i att arbeta självständigt när det behövs.
Meriterande är om du har erfarenhet sedan tidigare från internationella bolag och gärna fordonsindustrin. Dessutom ser vi gärna att du har goda kunskaper i SAP och Power BI, och överlagg ett intresse för och erfarenhet av digitala verktyg samt processförbättringar.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning, där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet är avsikten att förlänga uppdraget över en längre period.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående, med viss hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg, Hisingen
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
