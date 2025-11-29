Business Controller till Carepa
2025-11-29
Är du redo för nästa steg som Business Controller?
Vi söker en driven och analytisk Business Controller som vill vara med och forma Carepas fortsatta tillväxtresa. Tjänsten är nyinrättad och ger dig en central roll inom analys, rapportering och styrning av verksamheten.
Carepa är ett personligt bolag med en familjär kultur där vi värdesätter teamkänsla, glädje och engagemang. För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din erfarenhet. Du rapporterar till Ekonomichefen och tjänsten är en heltidstjänst placerad på vårt huvudkontor i "E-City" mellan Helsingborg och Ängelholm.Publiceringsdatum2025-11-29Om tjänsten
I rollen som Business Controller på Carepa kommer du bli en viktig del av företagets fortsatta expansion. Du kommer att ansvara för rapportering, analyser och intern controlling, med nära koppling till både försäljning och inköp samt vår övergripande strategi med ett fokus kring tillväxt och lönsamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga inom ekonomifunktionen och verksamhetens chefer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för rapportering: månadsbokslut, prognoser och budgetprocess.
• Vidareutveckla interna processer och system.
• Analysera affären och stötta organisationen i frågor kring kostnadsuppföljning, lönsamhet och förbättringsarbete.
• Utveckla och förbättra vårt BI-verktyg och dess rapporter.
• Utveckla användningen av AI och digitaliseringsinitiativ inom Carepa.
• Utveckla och implementera dynamiska KPI:er som stödjer företagets fortsatta framgång.
Vem är du?
Vi söker dig som har stark analytisk förmåga och en god förståelse för helheten i affären. Du har mycket goda IT-kunskaper, är nyfiken på ny teknik och visar ett särskilt intresse för AI. För att lyckas i rollen behöver du vara pedagogisk och ha en god samarbetsförmåga, då du kommer vara en viktig person till många olika personer inom verksamheten.
Du är trygg i dig själv, tydlig i din kommunikation och vågar stå upp för dina insikter - samtidigt som du drivs av att skapa värde och förenkla vardagen för dina kollegor.
Vi värdesätter din flexibilitet, nyfikenhet och vilja att lära dig nya saker. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och hjälper till där det behövs för att driva arbetet framåt. Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom ekonomi eller finans.
• 3-5 års erfarenhet av liknande arbete.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel och PowerPoint.
• Erfarenhet av något av våra system är meriterande: NAV, Power BI, Lime CRM.
• Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Om verksamheten
Carepa är en ung och snabbväxande leverantör av förbrukningsmaterial. Bolaget satsar på ett smart utbud från välrenommerade varumärken och spännande utmanare inom exempelvis städ & hygien, kontorsmaterial, foodservice & engångs samt emballage. Carepa grundades 2017 genom en sammanslagning av KM Pack och Svenska Pappersgrossisten och har sedan dess vuxit kraftigt. I början av 2024 förvärvades Kifab i Kungsbacka, och vi omsätter idag c:a 350 mkr och är 70 anställda.
Verksamheten bedrivs från huvudkontor och logistikcenter i E-City Varalöv, mitt emellan Helsingborg och Ängelholm, samt säljkontor/cash i Kungbacka, Halmstad och Malmö. Från logistikcentret med över 7 000 lagerlagda artiklar levererar vi till fler än 5 000 kunder över hela Sverige. Bland Carepas kunder finns små och stora företag, hotell & restaurang, dagligvaruhandel, städbolag samt odlare och blomstergrossister.
Carepa brinner för att skapa en hållbar och bekymmersfri vardag för sina kunder. Detta åstadkoms genom ett brett erbjudande i kombination med en effektiv och modern marknadsmodell. Styrkan ligger också i företagskulturen där fokus ligger på närhet till kunderna både digitalt och personligt. Vi är marknadens utmanare genom att fokusera på våra tre kundlöften Alltid steget före, Rätt pris direkt och Bra Miljöval.
Carepa ingår i Bjäre Invest, en del av Ekhaga Utveckling. Företaget är både kvalitetscertifierade (enligt ISO 9001) och miljöcertifierade (enligt ISO 14001) samt medlemmar i hållbarhetsnätverket FN Global Compact.
Carepas samhällsengagemang har fokus på ungdomar. Den yngre generationen av nya kollegor, chefer och företagare. Varje år utses en Carepa Junior Management Board, en spegling av den ordinarie ledningsgruppen. Man arbetar med ett dubbelriktat mentorskap där man tar hjälp och utvecklar varandra. Så ansöker du
Tycker du att detta passar in på dig och låter intressant så sök gärna tjänsten omgående då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Glyré på telefon 070-3774539 eller mail mahlin.glyre@dreamwork.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
