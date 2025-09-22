Business Controller sökes till innovativt elbilsföretag
2025-09-22
Är du en driven ekonom med skarp analytisk förmåga och ett öga för både helhet och detaljer? Här får du chansen att ta en nyckelroll där finansiellt ledarskap möter samarbete, med stort utrymme att påverka och bidra till organisationens fortsatta framgång.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
På uppdrag av vår kund söker Perido en Business Controller, kunden är ett framgångsrikt och snabbt växande elbilsföretag. Detta är en roll som förenar finansiellt ansvar med samarbete med redovisningsfunktionen för att driva organisationens mål, säkerställa efterlevnad och stärka den operativa effektiviteten. Tjänsten är placerad i Göteborg, där arbetet sker på plats.Arbetsuppgifter
I rollen som Business Controller hos vår kund har du en viktig stödjande roll inom både finans- och ledningsteamet. Rollen innebär att tillhandahålla aktuella data och analyser samt att arbeta med ekonomiadministration, processförbättringar och ökad systemanvändning i organisationen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Ansvara för upprättande av finansiella rapporter, bokslut och budgetar
Övervaka interna kontroller, redovisningsprinciper och ekonomiska rutiner
Månatliga och årliga bokslut
Hantera kassaflöde, prognoser och finansiell planering
Ge finansiella insikter och rekommendationer som stöd för affärsbeslut
Säkerställa korrekt hantering av fakturor i samarbete med flera intressenter
Följa upp kundreskontra och arbeta med att effektivisera processer för att förbättra hanteringen av fakturor, inköpsordrar och annan administration
Säkerställa efterlevnad av företagets policys och rutiner i hela organisationen
Stöd, finansiell analys och administration
Dina egenskaper
På ett personligt plan har du starka analytiska och problemlösande färdigheter, kombinerat med ett proaktivt arbetssätt. Du kan behålla både ett helhetsperspektiv och ett skarpt öga för detaljer. Med en god affärsförståelse är du trygg i att tolka och förmedla finansiell information på ett tydligt och lättillgängligt sätt till olika intressenter, även de utan finansiell bakgrund. För rollen är starka kommunikativa färdigheter och god samarbetsförmåga avgörande, liksom erfarenhet av att analysera och presentera data på ett effektivt sätt för olika målgrupper.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Kandidatexamen i ekonomi, redovisning, företagsekonomi eller motsvarande
3-6 års erfarenhet av ekonomistyrning eller controlling, gärna med erfarenhet av administrativt ledarskap
Kunskap om finansiella regelverk och rapporteringsstandarder för amerikanskt börsnoterat företag
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Viss erfarenhet av ERP-system (SAP, Workday m.fl.) samt BI-verktyg (PowerBI, Qlik m.fl.)
Flytande kunskaper i svenska och goda färdigheter i engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-01-31. Start 2025-11-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35464 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
